Швеция и Финляндия присоединились к бойкоту Кубка мира по лыжным гонкам.

На декабрь запланированы два этапа Кубка мира - в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря), передает NEWSru.

«Руководство тренерского штаба сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере приняло решение об отказе от участия команды в этапах в Давосе и Дрездене из-за ситуации с коронавирусом», - говорится в заявлении финнов, которые пока не готовы гарантировать свое участие в соревнованиях и в 2021 году.

По словам врача финской сборной Марит Валтонен, первый этап Кубка мира в Руке показал, что отношение к коронавирусу у людей значительно различается. Из-за этой разницы в понимании организовать безопасный «пузырь» для спортсменов должным образом не удалось.

Об аналогичном решении в среду заявила Ассоциация лыжного спорта Швеции, о возможности участия в многодневке «Тур де Ски» ассоциация объявит позднее.

«Решение отказаться от предстоящих этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене было очень сложным, но оно принималось с учетом здоровья гонщиков. Мы отдает себе отчет в том, что оно вызовет разочарование у зрителей, ждущих от нас новой порции развлечений. Но это решение кажется единственно правильным, когда мир становится с ног на голову», - заявил глава шведской ассоциации Даниэль Фореус.