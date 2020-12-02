Фото ⟩ Авария в Пыхья-Таллинне остановила движение автобусов

Как сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс, в Центр тревоги сообщение о ДТП поступило в 14:38.

Авария на Мадала ФОТО: Артём Васильев

Поскольку столкновение двух автомобилей, Land Rover и Opel произошло, по сути, на автобусной остановке Kari, и стороны не могли сразу прийти к соглашению о том, кто виноват, автобусы не могли проехать в течение какого-то времени.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. "Это был страховой случай, и кнастоящему времени водители-участники аварии пришли к соглашению", - сказал Хирс.