Ср, 2.12.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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  • Авария в Пыхья-Таллинне остановила движение автобусов

Фото ⟩ Авария в Пыхья-Таллинне остановила движение автобусов

Авария на Мадала

ФОТО: Артём Васильев

Сегодня днем в Пыхья-Таллинне в районе перекрестка улиц Сыле и Мадала произошла авария, из-за которой движение по улице Мадала было затруднено. В сообществе EZ-дуны! в Фейсбуке появился пост одного из участников с рекомендацией выбирать альтернативные маршруты.

Как сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индрек Хирс, в Центр тревоги сообщение о ДТП поступило в 14:38. 

Авария на Мадала

ФОТО: Артём Васильев

Поскольку столкновение двух автомобилей, Land Rover и Opel произошло, по сути, на автобусной остановке Kari, и стороны не могли сразу прийти к соглашению о том, кто виноват, автобусы не могли проехать в течение какого-то времени.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. "Это был страховой случай, и кнастоящему времени водители-участники  аварии пришли к соглашению", - сказал Хирс.

Как добавил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны , с 15:24 движение в районе ДТП снова нормализовалось. 

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