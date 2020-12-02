В Нарве неизвестные вандалы угоняют и курочат машины одной модели

В ночь на вторник кто-то разбил заднее правое окно у автомобиля Opel Zafira, который был оставлен ночью во дворе на Таллиннском шоссе.

В ту же ночь с улицы Выйду в Нарве неизвестные угнали серый VW Passat, проникнув в него через переднее правое окно. Машину нашли брошенной на школьном стадионе буквально через двор от того места, где ее вечером припарковал владелец. В Facebook, в Narva Traffic владелец искал свидетелей и сообщил, что кроме стекла в машине сломали рулевую колонку, погнули полуось и вывернули шаровую опору.

Той же ночью на окраине Нарвы, в частном секторе на ул. Канепи пострадал другой Passat, у которого разбили заднее правое окно.

В ночь на среду также заднее правое окно неизвестные разбили еще у одного VW Passat, который был припаркован во дворе девятиэтажки на ул. Даумана.

Неделей ранее, 23 ноября на улице Кереса в Нарве злоумышленник проник в Volkswagen Passat, угнал его и бросил во дворе на Таллиннском шоссе, через пару дворов от места угона. Знакомая с ситуацией нарвитянка рассказала Rus.Postimees, что полицейские в понедельник вернули машину после проведения следственных действий, и сейчас она находится в автосервисе. У машины был взломан замок, вырвана проводка и руль.

Все случаи удивительно похожи, но сложно предположить, почему вандалы предпочитали машины одной модели.

18 ноября неизвестные также угнали, покатались и бросили на соседней улице Toyota Picnic в Силламяэ, но неизвестно, связан ли этот случай с нарвскими.

“Полиция в курсе случаев, когда за короткое время в Нарве были разбиты окна нескольких автомобилей. Сейчас нами начаты производства по делам и мы занимается выяснением обстоятельств актов вандализма и определением причастных к этим деяниям лиц”, - сообщила Диана Тахтарова, старшая ведущая производств о проступках Нарвского отделения полиции.

Угон, даже если машину вскоре бросили - это уже уголовное преступление.

“В случае угнанного автомобиля Volkswagen Passat на улице Выйду в Нарве полицией начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей самовольное использование чужого имущества”, - добавила Диана Тахтарова.

Сотрудница полиции призывает сообщать о подозрительных лицах возле машин: