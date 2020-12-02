Мартин Хельме подтвердил, что предложение выделить противникам абортов 141 000 евро поступило от EKRE

«У нас есть полное право посредством госбюджета поддерживать организации и начинания, которые совпадают с нашим мировоззрением, ценностями и ожиданиями избирателей», - обосновал Хельме.

По словам Хельме, речь идет об организации, которая проводит разъяснительные работы для защиты детской жизни и пробуждения ответственности в матерях и отцах.

«Тему пытаются представить в коррупционном ключе и оклеветать людей, приписывая им взгляды или заявления, которые они никогда не делали, но которые легко и удобно атаковать», - добавил Хельме.

При этом Хельме признался, что не большой поклонник крышевых денег. «Я неоднократно выступал с предложениями по устранению такого распределения денег. Но если это всё равно делается, каждый должен понять, что такое распоряжение деньгами в Рийгикогу гораздо прозрачнее и демократичнее, нежели отщипывание где-то в недрах министерств жирных кусков в пользу организаций, к которым они испытывают идеологические симпатии», - пояснил Хельме.

«Мне конечно доставляет огромное удовольствие, как левые корчатся от спазмов ярости, когда они вынуждены нехотя пробовать ту же пилюлю, которую они годами толкают другим в горло в больших количествах. Нравится?», - в заключении написал министр финансов.

В понедельник коалиционные партии представили объединенный список получателей региональных инвестиций или «крышевых денег». Правящие партии распределят 6,425 миллиона евро. Социал-демократам для раздачи выделили 300 000 евро. Партия реформ отказалась.

Наибольшую сумму, 141 000 евро, получит некоммерческое объединение «Марш жизни», организовавшее акцию против абортов. Церкви разных конфессий получают в общей сложности почти миллион евро.