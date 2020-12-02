Со следующей недели Таллинн уплотняет расписание общественного транспорта

«На загруженных маршрутах на линию выйдет один дополнительный автобус с большей вместимостью, - уточнил Новиков. – Кроме того, около полусотни работников предприятия Tallinna Linnatranspordi AS заботятся о чистоте и дезинфекции автобусов, а также о том, чтобы поездки были безопасными. Во избежание опасности распространения инфекции во всем общественном транспорте столицы не менее двух раз в сутки проводится основательная очистка контактных поверхностей - начиная с поручней и заканчивая сиденьями и валидаторами. Для этого используется озонированная вода, защищающая поверхности от микроорганизмов в течение 24 часов. Также предприятие Tallinna Linnatranspordi AS оснастило все конечные остановки дезинфицирующими средствами».