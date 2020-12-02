Ср, 2.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ
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  • Влиятельное издание: крайне правая EKRE грозит репутации Эстонии как ведущего IT-государства

Влиятельное издание: крайне правая EKRE грозит репутации Эстонии как ведущего IT-государства

Март Хельме, Яак Мадисон и Мартин Хельме за беседой.

ФОТО: Liis Treimann

Репутация Эстонии как платформы для роста европейских стартапов оказалась под угрозой из-за внутренней политической неразберихи, пишет известное издание Politico. Об этом сообщает Postimees.

Отмечается, что Эстония приобрела репутацию страны, дружественной к ведению бизнеса и ориентированной на технологии, поскольку она является базой для нескольких технологических компаний стоимостью в миллиарды долларов, таких как Skype и Transferwise.

«Но недавние скандалы вокруг крайне правой правительственной партии, возглавляемой дуэтом отца и сына Марта и Мартина Хельме, пошатнули доверие к руководству страны, заставив некоторых задаться вопросом, может ли репутация Эстонии как ведущей технологической страны оказаться под угрозой», - пишет Politico.

"Лично меня это очень беспокоит, - говорит в статье  основатель Transferwise Таавет Хинрикус. - То, что делают Март Хельме и Мартин Хельме, систематически наносит ущерб выстроенному за последние 30 лет государству".

Politico описывает предысторию EKRE и ее неожиданное вступление в правящую коалицию, исключившее из правительства победившую Партию реформ. Такое развитие событий назвали шокирующим для многих эстонцев.

В список скандалов вошли выражение Мартина Хельме «Если он черный, укажи на дверь», использование Мартом Хельме слова "продавщица" в отношении Санны Марин, использование жеста правых радикалов политиками EKRE на церемонии приведения к присяге и причисление политиками EKRE Джо Байдена и его сына к числу коррумпированных деятелей.

«Была наивная надежда, что если EKRE станет правительственной партией, их можно будет каким-то образом приручить, но на самом деле все вышло наоборот, - сказал Politico бывший премьер-министр Таави Рыйвас. - Теперь их голос стал громче, потому что они министры, и их взгляды воспринимаются как официальная позиция Эстонии».

В статье задается вопрос, намерен ли Таллинн вернуться к более традиционной центристской политике или продолжить нынешний популистский путь.

«Эстония не будет рассматриваться в Европе как надежный и конструктивный партнер, если правительственный министр известен тем, что время от времени высказывается о руководстве государства-союзника», - сказал Politico политолог Тартуского университета Велло Петтай.

Пресс-служба EKRE не поделилась комментариями с Politico. Однако депутат Европарламента Яак Мадисон заявил, что рост поддержки партии отражает популярность ее консервативного послания. По его словам, поддержка значительно усилилась за счет противодействия признанию однополого сожительства в 2015 году.

Мадисон сообщил Politico, что Партия реформ пыталась нарисовать в розовых тонах Эстонию как западноевропейскую страну, пытаясь скрыть экономические и социальные проблемы и советское наследие, которыми хочет заниматься EKRE.

Мадисон признал, что комментарии Марта Хельма в адрес Байдена были чрезмерными, но в то же время похвалил бывшего министра внутренних дел за его честность и прямолинейность. «Иногда это проблематично, потому что иногда в высшей политике нужно быть в некотором роде политкорректным», - сказал он. Мадисон также отрицает, что EKRE является расистской партией.

Politico подчеркивает озабоченность стартапов и IT-сектора тем, что популистские и антииммиграционные сообщения делают Эстонию менее привлекательной для иностранных работников.

Хинрикус отметил, что, хотя политика Эстонии до сих пор была достаточно благоприятной для бизнеса, нынешнее правительство может ее изменить. 

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