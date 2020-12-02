Ср, 2.12.2020
В Эстонии вызывает беспокойство то множество эстонцев, которое считает «толерантным» общение с русскими на русском языке. Трийн Терамяэ
Трийн Терамяэ

В центре Гааги в результате нападения с ножом ранены два человека

ФОТО: AFP/SCANPIX

В среду, 2 декабря, в магазине Гааги на улице Grote Marktstraat, которая является одной из самых оживленных торговых улиц, произошло нападение с ножом. Полиция сообщила, что пострадали два человека, пишет Rus.TVNET.

В настоящее время нет доказательств того, что инцидент связан с терроризмом.

В связи с происшествием аварийные службы закрыли часть центра города. 

Кроме того, в магазине в момент приезда полиции был пожар. Огонь был потушен, но оба раненых были доставлены в больницу, сообщила полиция города в Twitter.

На вопрос, есть ли какие-либо признаки терроризма, пресс-секретарь сообщила AFP, что "мотив в настоящее время неизвестен".

Полиция ищет подозреваемого, который описывается как "высокий темнокожий мужчина около 30 лет". В поисковой операции задействован вертолет.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back