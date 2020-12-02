На следующей неделе в России начнется массовая вакцинация

Он отметил, что в ближайшее время будет произведено около двух млн доз вакцины "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова, в свою очередь, отметила, что уже произведена оценка возможностей и "сейчас завершается подведение итогов".

"У нас есть возможность начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения, две из них вы упомянули – это врачи и педагогические работники", - рассказала она.

По ее словам, также рассматривается более широкий состав.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", - заявила Голикова.

"На этой неделе, я надеюсь, я просто уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе", - сказала вице-премьер.

Президент в ответ предложил начать все-таки масштабную вакцинацию на следующей неделе.

"Я понимаю, что вы говорите очень осторожно, мы должны соблюдать эти осторожности – все верно. Но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - заявил Путин.

В России сейчас готовят к массовому распространению две вакцины против нового коронавируса – "Спутник V", разработанную Центром имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Еще одна вакцина – от Центра имени Чумакова находится на стадии подготовки к клиническим испытаниями третьей фазы.

В Минздраве 27 ноября сообщали, что начало массовой вакцинации от коронавируса в России запланировано на январь-февраль, а вакцинация групп риска – с декабря.