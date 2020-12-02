Продуктовый банк получил рекордное пожертвование от молодой пары

Координатор Пярнуского продуктового банка Эрика Кукк сказала, что это был приятный сюрприз, поскольку столь большой продовольственной помощи еще не оказывало ни одно частное лицо за десятилетнюю историю банка.

«Это был очень приятный сюрприз», – сказала Кукк, по словам которой, продукты, принесенные жертвователями, пожелавшими остаться неизвестными, уже распределены.

По словам Кукк, Продуктовый банк, работающий четыре дня в неделю, в настоящее время оказывает помощь почти 240 семьям в месяц на основе списков, также раздаются пакеты экстренной помощи нуждающимся.

Кукк отметила, что число людей, нуждающихся в помощи, в последнее время увеличилось из-за коронакризиса. «Например, в Пярну в этом месяце в списке 160 семей, что на 40 больше, чем в прошлом месяце. У волости Тори тоже длинный список», – сказала она, добавив, что люди стали смелее и сами приходят просить о помощи.

Дни пожертвований пройдут по всей Эстонии в следующие выходные, в крупных магазинах от людей будут ждать продовольственную помощь.

«В связи с распространением коронавируса мы думаем над тем, как это организовать. Мы, наверное, принесем большие коробки в магазины, а помощь будут принимать пара добровольцев в одну смену – так контактов меньше и безопаснее», – сказала координатор.