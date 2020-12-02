Ср, 2.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк

Очередной детский сад закрылся на карантин

Детский сад в Выхма.

ФОТО: Marko Saarm

Детский сад «Мянгувески» в Выхма из-за заражения коронавирусом одного сотрудника временно закрыт с четверга, пишет Sakala.

Директор детского сада Ааста Лаас сказал, что положительный тест на коронавирус сдала воспитательница, в связи с этим детский сад будет закрыт с третьего декабря. Открыть снова двери детсад планирует с 14 декабря.

Теперь воспитатели находятся в самоизоляции и родителям придется самим придумывать, где оставлять детей в течение рабочего дня.

Лаас добавила, что сейчас других зараженных в детском саду нет.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back