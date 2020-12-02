Очередной детский сад закрылся на карантин

Директор детского сада Ааста Лаас сказал, что положительный тест на коронавирус сдала воспитательница, в связи с этим детский сад будет закрыт с третьего декабря. Открыть снова двери детсад планирует с 14 декабря.

Теперь воспитатели находятся в самоизоляции и родителям придется самим придумывать, где оставлять детей в течение рабочего дня.