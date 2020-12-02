Исследование: Эстония, возможно, использует скандальное шпионское ПО

Использование такой технологии было выявлено исследователями университетской исследовательской лаборатории Citizen Lab в 25 разных странах, как в западном мире, так и в третьих странах. Помимо Эстонии, ее используют, например, в Бельгии, Дании, а также в Зимбабве и Австралии. Во многих местах такая деятельность может противоречить защите личных данных и конфиденциальности.

Исследование показало, что единственным заказчиком в Дании, который использовал технологию Circles, были военные с 2015 года до весны этого года. Согласно исследованию, Эстония использует шпионское ПО с 2018 года по настоящее время.

При поездке из одной страны в другую поставщик услуг мобильной связи меняется на своего ближайшего партнера. Этот процесс работает благодаря глобальной сетевой системе SS7 (Signaling System 7), разработанной в 1970-х годах, на которой основывается технология Circles. Circles не нуждается в поддержке телекоммуникационных компаний, передает Forbes.

Доступа к системе SS7 достаточно, чтобы узнать местонахождение пользователя телефона. Circles вводит систему в заблуждение, ссылаясь на роуминг, после чего сеть пользователя передает координаты программе.

Поскольку так много стран использует шпионское ПО Circles, можно предположить, что доступ к местоположению человека должен быть быстрым и эффективным.