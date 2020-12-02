Исследование: Эстония, возможно, использует скандальное шпионское ПО

Израильская компания Circles предлагает шпионское программное обеспечение, которое позволяет с помощью одного лишь номера определить местоположение мобильного телефона за считанные секунды. Согласно недавнему исследованию экспертов по кибербезопасности из Университета Торонто, Эстония также является одним из ее клиентов, пишет Postimees.
Использование такой технологии было выявлено исследователями университетской исследовательской лаборатории Citizen Lab в 25 разных странах, как в западном мире, так и в третьих странах. Помимо Эстонии, ее используют, например, в Бельгии, Дании, а также в Зимбабве и Австралии. Во многих местах такая деятельность может противоречить защите личных данных и конфиденциальности.
Исследование показало, что единственным заказчиком в Дании, который использовал технологию Circles, были военные с 2015 года до весны этого года. Согласно исследованию, Эстония использует шпионское ПО с 2018 года по настоящее время.
При поездке из одной страны в другую поставщик услуг мобильной связи меняется на своего ближайшего партнера. Этот процесс работает благодаря глобальной сетевой системе SS7 (Signaling System 7), разработанной в 1970-х годах, на которой основывается технология Circles. Circles не нуждается в поддержке телекоммуникационных компаний, передает Forbes.
Доступа к системе SS7 достаточно, чтобы узнать местонахождение пользователя телефона. Circles вводит систему в заблуждение, ссылаясь на роуминг, после чего сеть пользователя передает координаты программе.
Поскольку так много стран использует шпионское ПО Circles, можно предположить, что доступ к местоположению человека должен быть быстрым и эффективным.
Circles – сестринская компания фирмы NSO Group, разработчика шпионского ПО для iPhone и Android. Компания Facebook подала на эту фирму в суд из-за атаки на аккаунты 1400 пользователей программы WhatsApp. Совместный представитель Circles и NSO Group не опроверг и не подтвердил список стран, опубликованный Citizen Lab.