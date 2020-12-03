Информационные системы Налогово-таможенного департамента временно будут недоступны

Об этом сообщила BNS пресс-служба ведомства, отметив, что во время перерыва будет приостановлена работа среды е-МТА и доступных через нее информационных систем, а также X-tee услуг. Кроме того, в этот период не будут выполнятся публичные запросы в информационных системах НТД.

Более подробный обзор затронутых перерывом услуг и рекомендации на время перерыва можно найти на сайте НТД: https://www.emta.ee/ru/preryvaniye.

При пересечении границы необходимо использовать замещающие операции для выполнения таможенных процедур, которые могут занять несколько больше времени, чем обычно. Также замещающие операции (EMCS, SADHES, MAIS) должны использоваться для движения акцизных товаров.

«Просим клиентов принять во внимание прерывание и рекомендуем спланировать все операции, связанные с информационными системами и базами данных НТД (включая оформление таможенных или акцизных товаров), до или после прерывания», - отметила пресс-служба.

Прерывание запланировано в связи с работами по обновлению инфраструктуры информационных систем НТД.