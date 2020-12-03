Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Валери Жискар д’Эстен, бывший главой французского государства с 1974 по 1981 год, скончался в среду, 2 декабря, в своем имении в департаменте Луар и Шер. Об этом сообщает его офис, а также офис президента Франции.

Д’Эстену было 94 года. 17 ноября он был госпитализировал в городе Тур из-за проблем с сердцем и провел в больнице пять дней. Ранее, в сентябре, он обращался к врачам в Париже в связи с воспалением легких. Как сообщил Фонд имени Валери Жискара д’Эстена, причиной смерти экс-президента Франции стали "осложнения, связанные с COVID-19".

"В соответствии с его пожеланиями, похороны пройдут в тесном семейном кругу", - написали представители фонда в соцсети Twitter.

Деятельность д’Эстена на посту президента Франции

Д’Эстен был главой французского государства с 1974 по 1981 год. За это время он провел ряд важных социальных реформ, в том числе реформу по либерализации права на заключение брака и права на совершение аборта.

Д’Эстен был убежденным европейцем и поддерживал тесные отношения с Гельмутом Шмидтом, который занимал пост канцлера ФРГ с 1974 по 1982 год. Впоследствии французский политик, говоря об отношениях между Германией и Францией в 1970-е годы, называл это время их "золотым веком".

В 2001 году Жискар д’Эстен возглавил европейский Конвент, созданный для разработки проекта Конституции Европейского Союза. Этот документ в итоге не был принят, причем среди стран, отвергнувших его на национальных референдумах в 2005 году, была и Франция. Вместо него в ЕС одобрили его "облегченный вариант" - Лиссабонский договор.