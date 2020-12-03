Бородич: водители общественного транспорта также должны пройти вакцинацию от коронавируса в числе первых

Предприятие Таллиннский городской транспорт (TLT), где работает свыше 1300 водителей общественного транспорта, обратилось к правительству с просьбой внести их в список людей, которых можно было бы вакцинировать от коронавируса в первую очередь.
«В Таллинне работает свыше 1300 водителей общественного транспорта, которые ежедневно выполняют свою работу во имя того, чтобы все важные сферы деятельности города продолжали функционировать. По всей Эстонии работников сферы транспорта в разы больше. Эти люди ежедневно выходят на линию, чтобы другие работники передовой, такие как врачи, медработники, а также сотрудники Центра тревоги и другие могли безопасно добраться домой и на работу. До сих пор мы обеспечивали безопасность водителей, создав в транспорте санитарную зону между кабиной и салоном, а также уплотнили график работы уборщиков, чтобы транспорт были чистым и продезинфицированным. Все это было сделано для того, чтобы снизить риск распространения вируса. Но крайне важно, чтобы все работники передовой, в том числе и водители общественного транспорта прошли вакцинацию от коронавируса в числе первых. Это поможет обезопасить этих людей, а также позволит держать наше общество отрытым», - отметил председатель правления TLT Денис Бородич.
Он добавил также, что водители общественного транспорта обеспечивают свободу движения не только в Таллинне, но и во всей Эстонии, гарантируя доступность общественного транспорта, поэтому их вакцинация крайне необходима для того, чтобы другие сферы деятельности продолжали функционировать. «Средний возраст водителей общественного транспорта в Таллинне составляет 54 года. Они ежедневно обслуживают тысячи людей, то есть у них крайне высокий риск заражения», - добавил Бородич.
Он также выразил надежду на то, что правительство и Департамент здоровья, при составлении программы вакцинации учтут нужды тех людей, которые ежедневно трудятся на благо общества и предоставляют важные услуги другим.