Бородич: водители общественного транспорта также должны пройти вакцинацию от коронавируса в числе первых

«В Таллинне работает свыше 1300 водителей общественного транспорта, которые ежедневно выполняют свою работу во имя того, чтобы все важные сферы деятельности города продолжали функционировать. По всей Эстонии работников сферы транспорта в разы больше. Эти люди ежедневно выходят на линию, чтобы другие работники передовой, такие как врачи, медработники, а также сотрудники Центра тревоги и другие могли безопасно добраться домой и на работу. До сих пор мы обеспечивали безопасность водителей, создав в транспорте санитарную зону между кабиной и салоном, а также уплотнили график работы уборщиков, чтобы транспорт были чистым и продезинфицированным. Все это было сделано для того, чтобы снизить риск распространения вируса. Но крайне важно, чтобы все работники передовой, в том числе и водители общественного транспорта прошли вакцинацию от коронавируса в числе первых. Это поможет обезопасить этих людей, а также позволит держать наше общество отрытым», - отметил председатель правления TLT Денис Бородич.