За сутки прибавился 451 новый коронапозитивный случай, скончался один человек

За минувшие сутки в Эстонии прибавился 451 новый зараженный, подтвердили Rus.Postimees в Департаменте здоровья.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5402 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 451, то есть 8,3% от общего количества тестов.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 212 человек. На Таллинн приходится 160 новых случаев.
В Ида-Вирумаа добавился 131, в Тартумаа — 41, в Вильянди- и Пярнумаа — по десять, в Ляэне-Вирумаа — восемь, на Сааремаа — семь, в Ляэнемаа — шесть, в Вырумаа — пять, в Пыльвамаа — четыре, на Хийумаа, в Ярва-, Рапла и Валгамаа — по три, в Йыгевамаа — два новых случая. Еще в трех случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 358,17 случаев на 100 000 жителей, то есть 6,6% от общего количества.
В стационарном лечении нуждаются 218 человек
По состоянию на утро 3 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 218 человек, 12 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали 14 человек, четверых перевели в другую больницу. Открыта 31 новая история болезни с COVID-19.
За сутки скончался один человек с коронавирусом: 89-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии скончались 123 человека с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 828 случаев заболевания COVID-19 у 810 человек. По состоянию на 3 декабря выздоровели 7713 человек. Из них истории болезни 5850 человек (75,8%) завершены, у 1863 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 494 800 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 13 469 положительных первичных тестов (2,7% от общего количества тестов).
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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart.
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Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 220 466 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 1025 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 469.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб‑странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.
Нужно постараться во имя близких
Нужно постараться, чтобы мы все могли провести Рождество со своими близкими. Рождество нужно отмечать не в одиночку, а с дорогими людьми. Для этого нужно стараться избегать больших празднований и придерживаться всех ограничений, которые ввело государство.
Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.
Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.
Узнавайте информацию из достоверных источников
В социальных сетях распространяется водящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee/ru, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.