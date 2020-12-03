Неизвестная НКО, не имеющая помещений, получила крышевые деньги для их ремонта и покупки инвентаря

НКО Hellenurme Jahiselts, основной деятельностью которой является предоставление развлекательных услуг, была основана около двух лет назад. У НКО отсутствует отчет об экономической деятельности. Согласно уставу, охотничье объединение объединяет охотников в охотничьих угодьях волостей Элва и Отепя.

В охотничьем районе Хелленурме действуют три охотничьих общества: Ныуни, Палупера и Отепя. «У нас нет охотничьего общества Hellenurme как такового», - говорит Рейн Розенберг, глава ассоциации охотников Валгаского уезда.

«Какие-то мужики создали НКО. Название я слышал, но понятия не имею, чем они занимаются», - скзаал охотник Эрмо Круузе.

Членами правления НКО являются Каур Лыхмус и Аке Андрессоо. Последний является техническим консультантом волости Отепя. «Имена мужчин знакомы, но у них нет разрешения на использование охотничьих угодий», - сказал Розенберг.

С ноября этого года Аке Андрессоо является председателем Общества охотников Палупера, а также членом Общества охотников Валгамаа.

Местный охотник, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что несколько лет назад Аке Андрессоо и Каур Лыхмус были исключены из охотничьего общества Палупера за неэтичное поведение. После этого появилось охотничье общество Хелленурме.

Финансовая помощь в размере 5000 евро предназначена для ремонта помещений охотничьего общества и приобретения инвентаря, но MTÜ Hellenurme Jahiselts не владеет недвижимостью. НКО зарегистрирована в многоквартирном доме в деревне Хелленурме. Этот же многоквартирный дом находится в 800 метрах от мызы Хелленурме, принадлежащей волости Эльва, рядом с которой находится дом по уходу и мыза (MTÜ Hellenurme Mõis), которой управляют Аке Андерссоо и Вамбола Сипельгас (EKRE). Связанное с Андерссоо предприятие Mace Ehitus OÜ построило дома по уходу для AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus. Обе компании имеют криминальную репутацию: прокуратура подозревает Сипельгаса в мошенничестве при получении льгот.

Чтобы остальная часть мызы Хелленурме не пустовала, волостная управа Эльва решила сдать летом подвал и первый этаж дома. Заместитель волостного старейшины Эльва Микк Ярве сказал, что договоры аренды еще не заключены, а НКО Hellenurme Jahiselts действительно была одним из претендентов на помещения, но к настоящему времени все переговоры завешены.

Участник тендера хотел произвести ремонт, но, поскольку это здание охраняется как памятник старины, помещения нельзя ремонтировать по отдельности. Полученных крышевых денег явно не хватило бы на ремонт, который требуется для находящихся под охраной как памятники старины объектов.

Член правления НКО Hellenurme Jahiselts Аке Андрессоо признал, что подавал заявку в Рийгикогу. «Если решение положительное, буду только рад. Я не стану рассказывать об этом звонящему с неизвестного номера», - сказал Андрессоо и попросил сделать письменный запрос.

Однако Андресоо ответил на электронное письмо следующим образом: «Было приятно узнать о получении крышевых денег. НКО Hellenurme Jahiselts занимается своей уставной деятельностью. Финансовая помощь предназначена для ремонта помещений и приобретения инвентаря».