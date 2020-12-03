Чт, 3.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • Суле: увеличение числа госпитализированных может повлиять и на оказание неотложной помощи

Суле: увеличение числа госпитализированных может повлиять и на оказание неотложной помощи

Урмас Суле.

ФОТО: Mailiis Ollino

Как сообщил в среду вечером медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле в передаче "Esimene Stuudio", с учетом наблюдаемого темпа распространения коронавируса больницы должны будут к 10 декабря существенно увеличить число мест для больных COVID-19, что окажет очень сильное влияние на плановое лечение пациентов, пишет Rus.ERR.

По его словам, составленные учеными прогнозы указывают на быстрый рост числа зараженных в течение следующих двух недель, что приведет и к растущей потребности в госпитализации больных.

"Коэффициент скорости распространения коронавируса сейчас 1,2 (один зараженный в среднем успевает заразить еще 1,2 человека), и это очень высокое значение. Если сегодня у нас больницах 200 человек, то по нынешнему прогнозу это число на следующей неделе будет приближаться к 400", - сказал Суле.

Суле добавил, что в данный момент плановое лечение во многих больницах еще можно было корректировать организационными мерами, такими как продление операционного плана, и предпринимая такие шаги, которые не влияют на качество услуги, но повышают эффективность.

По словам Суле, если на следующей неделе число госпитализированных увеличится до 400, то и это число может очень быстро удвоиться, что уже начнет влиять и на оказание неотложной помощи.

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