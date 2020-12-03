Суле: увеличение числа госпитализированных может повлиять и на оказание неотложной помощи

По его словам, составленные учеными прогнозы указывают на быстрый рост числа зараженных в течение следующих двух недель, что приведет и к растущей потребности в госпитализации больных.

"Коэффициент скорости распространения коронавируса сейчас 1,2 (один зараженный в среднем успевает заразить еще 1,2 человека), и это очень высокое значение. Если сегодня у нас больницах 200 человек, то по нынешнему прогнозу это число на следующей неделе будет приближаться к 400", - сказал Суле.

Суле добавил, что в данный момент плановое лечение во многих больницах еще можно было корректировать организационными мерами, такими как продление операционного плана, и предпринимая такие шаги, которые не влияют на качество услуги, но повышают эффективность.