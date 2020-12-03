Суле: увеличение числа госпитализированных может повлиять и на оказание неотложной помощи

Как сообщил в среду вечером медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле в передаче "Esimene Stuudio", с учетом наблюдаемого темпа распространения коронавируса больницы должны будут к 10 декабря существенно увеличить число мест для больных COVID-19, что окажет очень сильное влияние на плановое лечение пациентов, пишет Rus.ERR.
По его словам, составленные учеными прогнозы указывают на быстрый рост числа зараженных в течение следующих двух недель, что приведет и к растущей потребности в госпитализации больных.
"Коэффициент скорости распространения коронавируса сейчас 1,2 (один зараженный в среднем успевает заразить еще 1,2 человека), и это очень высокое значение. Если сегодня у нас больницах 200 человек, то по нынешнему прогнозу это число на следующей неделе будет приближаться к 400", - сказал Суле.
Суле добавил, что в данный момент плановое лечение во многих больницах еще можно было корректировать организационными мерами, такими как продление операционного плана, и предпринимая такие шаги, которые не влияют на качество услуги, но повышают эффективность.
По словам Суле, если на следующей неделе число госпитализированных увеличится до 400, то и это число может очень быстро удвоиться, что уже начнет влиять и на оказание неотложной помощи.