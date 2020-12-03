"Левадия" проиграла "Флоре", путевка в Лигу Европы досталась "Пайде"

Оба мяча были забиты после перерыва - на 63-й минуте отличился Власий Синявский, а на 76-й свой 26-й гол в текущем первенстве забил лучший бомбардир Рауно Саппинен.

За тур до окончания чемпионата окончательно определилась тройка медалистов. Поражение от "Флоры" означало для "Левадии", что она уже не сможет подняться выше третьего места, а вторая строчка и вместе с ней и путевка в Лигу Европы, досталась городской команде "Пайде".