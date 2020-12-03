"Левадия" проиграла "Флоре", путевка в Лигу Европы досталась "Пайде"

В отложенном матче 22-го тура чемпионата Эстонии по футболу в среду вечером таллиннская "Левадия" со счетом 0:2 уступила столичной "Флоре", пишет Rus.ERR.
Оба мяча были забиты после перерыва - на 63-й минуте отличился Власий Синявский, а на 76-й свой 26-й гол в текущем первенстве забил лучший бомбардир Рауно Саппинен.
За тур до окончания чемпионата окончательно определилась тройка медалистов. Поражение от "Флоры" означало для "Левадии", что она уже не сможет подняться выше третьего места, а вторая строчка и вместе с ней и путевка в Лигу Европы, досталась городской команде "Пайде".
Чемпионат завершится в воскресенье, когда "Флора" вновь сыграет с "Левадией", а "Пайде" примет "Нымме Калью", досрочно занявшего четвертое место.