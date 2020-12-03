График ⟩ Новые ограничения кажутся неизбежными

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (ЦП), сегодня пройдет совещание о том, закрывать ли заведения общепита, бары и пабы в 22 часа. Рассматривается также уменьшение лимита на общественные мероприятия, ограничение деятельности по интересам и спортивной деятельности для взрослых, а также прекращение работы кино и театров на некоторое время.

На вчерашней пресс-конференции заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что заражение в театрах и кинотеатрах невелико, однако риск создают очереди: люди хотят побыстрее получить свою верхнюю одежду и забывают о правиле 2+2.

Показатели заражения растут

По словам Хярма, стоит задуматься о том, что треть заболевших не знают, где они заразились. «Они говорят, что ходили в кино, театр и пользовались общественным транспортом», - пояснила Хярма, по словам которой департамент обеспокоен работой баров и ночных клубов, несмотря на ограничения. «Мы видим, что придумывают схемы. Отправляют в закрытые группы сообщения, что только вы можете прийти», - описала Хярма одну из таких новых схем. Она добавила, что заражение в барах не зависит от времени года – сообщения о тех, кто там заразился. Поступали и весной, и летом, и осенью.

По словам профессора математической статистики Тартуского университеты, члена ученого совета Кристы Фишер, научные исследования показывают, что и ограничение небольших собраний - очень эффективный метод. «Деятельность взрослых по интересам можно было бы приостановить до Рождества», - сказала Фишер. Она привела в пример хор, который посещают певцы, работающие в разных местах – один приносит заразу и оттуда она перемещается в семьи и на работу. Фишер пояснила, что это может означать и большой удар по предприятиям, которые в конце концов будут вынуждены закрыться из-за возникшего очага инфекции.

Каждый третий человек с симптомами - коронапозитивный. Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма 45

Профессор вирусологии, глава научного совета Ирья Лутсар также привела в пример увеселительные заведения: ночные клубы, бары, пабы и т.д. Она напомнила, что уже на прошлой неделе были введены ограничения, которые должны еще оказать свое влияние. «Это долговременная болезнь. Мы должны немного подержать эти ограничения», - сказала Лутсар, пояснив, что слишком много людей надеется, что ограничения, введенные правительством, сразу отразятся на статистике.

По словам Фишер, на основании последних данных нельзя делать больших выводов, поскольку, хотя вчера число новых случаев перевалило за 500, днем ранее этот показатель составил 191. «Сегодняшняя (вчерашняя. - прим. ред.) цифра дает лучше представление, но надо смотреть и по регионам, - пояснила Фишер, по словам которой, в Ида-Вирумаа, например, показатель заражения превышает 700. – Но и в Тартумаа показатель вырос очень быстро – и это беспокоит тоже, как это можно притормозить».