Чт, 3.12.2020
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Танель Кийк

Эстонские предприниматели купили торговый центр в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Новыми владельцами торгово-развлекательного центра Riga Plaza стали эстонские предприниматели - компания Summus Capital и финансовый инвестор Ивар Венделин, сообщили агентству LETA представители консультантов сделки  Zenith Family Office.

Как подчеркнули представители Zenith Family Office, компании Summus Capital принадлежит один из наиболее крупных портфелей частной недвижимости в странах Балтии. Ивар Венделин участвовал в сделке в качестве финансового инвестора. 

Стороны пришли к соглашению не раскрывать сумму сделки. Сделку финансировал Luminor Bank.

По данным латвийской Земельной книги, здание торгового центра Riga Plaza с 2016 года принадлежит ООО LSREF3 Riga Plaza. Согласно данным "Firmas.lv", владельцем этой компании с начала этой недели является ООО Loft Office, которое опосредованно принадлежит Summus Capital и Венделину. Реальными выгодоприобретателями LSREF3 Riga Plaza являются гражданка России Галина Скворцова и Ивар Венделин.

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