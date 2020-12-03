В ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка особо опасных наркотиков

Решение поддержали 27 членов комиссии, один делегат воздержался, еще 25 представителей проголосовали против. Среди противников исключения были Россия, Китай, Египет, Нигерия и Пакистан. Украина оказалась единственной страной, воздержавшейся от голосования.

В ООН признали, что каннабис имеет терапевтические свойства. Это позволит проводить медицинские исследования вещества. The New York Times также называет исключение каннабиса из списка наиболее опасных наркотиков "долгожданным решением", которое положительно скажется на исследованиях и использовании марихуаны в медицинских целях.

Газета уточняет, что решение комиссии не повлияет на изменение международного контроля за каннабисом, поскольку разные страны оценивают растение по-своему. Так, если в Великобритании с 2018 года законодательно разрешена продажа марихуаны и содержащих ее препаратов в медицинских целях по рецепту, выписанному врачом, то представитель Китая в ООН заявил, что страна продолжит строго контролировать использование каннабиса "для защиты от вреда и злоупотреблений".