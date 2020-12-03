Евросоюз облегчит введение санкций за нарушения прав человека

Согласно новым правилам, страны ЕС смогут впредь напрямую вводить санкции против отдельных лиц за нарушения прав человека. До сих пор персональные санкции были возможны лишь в рамках штрафных мер против целых государств или специальных санкционных механизмов, например, в случае кибератак, применения химического оружия или таких конфликтов, как кризис вокруг Украины. Это крайне затрудняло или делало невозможной реакцию ЕС в таких случаях, как, к примеру, жестокое убийство журналиста Джакмаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.