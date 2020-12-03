Вопрос жизни и смерти: препирательства политиков оставляют молодежь один на один со своими проблемами

Страдавший от депрессии 17-летний Мийкаэл сдался 12 августа 2018 года и покончил с собой. Его мать Хейвика Аасаметс-Айнла задним числом пытается понять, что было можно и нужно сделать иначе. Конечно, они ходили к психологу, а семейный врач выписал антидепрессанты, но из-за длинных очередей попасть к психиатру вовремя они не смогли. А потом было уже поздно, пишет Postimees.
Для того чтобы помочь другим, находящимся в такой же ситуации родителям Хейвика создала опорную группу «Небесные дети — потеря через суицид».
Прошел ровно год с того дня, как социал-демократы передали в производство парламента законопроект о внесении поправок в Закон о психиатрической помощи, который предназначен для помощи молодым людям, страдающим от проблем с душевным здоровьем. В случае принятия закона достаточно зрелые и дееспособные подростки младше 18 лет получили бы право самостоятельно просить психиатрической помощи. Сейчас они не могут этого сделать без разрешения родителей или суда. Никто не сомневается, что родитель должен принимать участие в лечении ребенка, но иногда происходит и такое, что отказ или отсутствие интереса со стороны родителей означает лишение ребенка своевременной помощи.
Пока политики из социальной комиссии за закрытыми дверями замка Тоомпеа спорят о законопроекте, многие молодые люди с проблемами душевного здоровья по-прежнему остаются в одиночестве. С прошлого года статус законопроекта не изменился. До сих пор он прошел только первое чтение в большом зале парламента.
Хейвика Аасаметс-Айнла считает затягивание процесса рассмотрения законопроекта недопустимым: «Печально, что парламентарии тратят энергию на темы, которые не настолько важны, а молодежь остается незамеченной».
Она считает, что нужно предоставить подросткам все возможности, чтобы они получали помощь, а данный законопроект является одним из способов, как можно протянуть им руку помощи.
«Если подросток хочет обратиться к психиатру, такая возможность у него должна иметься сразу, а не через месяц или два, и эта помощь должна быть бесплатной, а не за 50 или 100 евро», - говорит Аасаметс-Айнла.
Проблемой она считает и то, что если учителя или родственники замечают подростковые беды, все же имеются такие близкие люди, которые не считают ситуацию достаточно серьезной, поэтому молодые люди остаются без внимания и помощи.
«Я знают подростков, родителям которых неинтересно, что их ребенок режет себя или имеет суицидальные наклонности. Ребенок знает, что у него не все в порядке, он доверяется другому взрослому человеку, но тот не может помочь, поскольку родители не признают наличие проблемы», - сказала Аасаметс-Айнла и заверила, что если бы такой ребенок мог сам попросить о помощи у профессионала, это бы очень помогло.
Закладывающая уши тишина
Заместитель председателя социальной комиссии Рийгикогу Хелмен Кютт (Социал-демократическая партия) признает, что законопроект в социальной комиссии систематически игнорируется.
«После первого чтения я восемь раз просила внести законопроект в повестку дня социальной комиссии, чтобы передать его на второе чтение, но мое предложение не нашло поддержки», - сказала Кютт.
В последние месяцы закладывающая уши тишина была прорвана: «В октябре и ноябре мы в итоге обсудили этот законопроект в комиссии». Однако к компромиссу партии так и не пришли.
Председатель социальной комиссии Тынис Мёльдер (Центристская партия) считает, что хотя законопроект действительно необходим, в нынешнем виде ни одна парламентская партия не согласится его поддержать. «Речь идет о чувствительной теме, а потому найти консенсус в комиссии не получилось», - объяснил Мёльдер и уверенно добавил, что в таком виде, в каком он был подан, этот законопроект не пройдет. Это якобы говорят и сами социал-демократы.
Кютт отвергает такое утверждение и называет его ложью. Однако она считает, что если законопроект именно по этой причине пылится к шкафу председателя социальной комиссии, то нужно было его оттуда достать, а у партий было бы время представить свои поправки.
«Если бы в комиссии кто-то из них предложил хоть что-то для обсуждения, то мы могли бы посмотреть, позволяет ли это прийти к компромиссу. Обсуждение всегда лучше молчания»,- считает Кютт.
Член Консервативной народной партии Эстонии Керт Кинго перечисляет несколько болевых точек, которые имеются сейчас в законопроекте. Главным из них является то, что законопроект позволил бы психиатрам назначать детям лечение или выписывать лекарства без оповещения родителей.
«Родитель не знает, выполняет ли ребенок план лечения. Если у ребенка имеются суицидальные мысли, то так ему будут даны средства, которые могут поспособствовать совершению самоубийства», - сказала Кинго, напомнив, что за ребенка все же отвечают родители. Она сказала, что нельзя исключать и то, что несовершеннолетний, которому открывают доступ к лекарствам, может начать продавать их сверстникам.
«Работая в полиции, я видела, что при наличие возможности дети начинают злоупотреблять всем, что можно», - сказала Кинго.
Мёльдер также перечислил несколько поправок, которые необходимы законопроекту соцдемов, но в отличие от EKRE он согласен, что при необходимости ребенок должен попадать на прием к психиатру и без согласия родителей. В качестве решения Центристская партия предлагает вариант, что право принятия решения мог бы получить кто-то из других родственников ребенка.
«Это право могло бы быть у бабушек-дедушек, совершеннолетних сестер-братьев или доверенного лица, находящегося близко к ребенку. Но важно, чтобы к процессе лечения было привлечено опорное лицо», - сказал Мёльдер.
Между тем, проблема требует безотлагательного решения. Проведенное в 2018 году исследование показало, что каждый восьмой ребенок ежедневно испытывает чувство одиночества и ему некому рассказать о своих бедах. Пока политики не могут достичь компромисса в плане законопроекта, многие молодые люди так и остаются один на один со своими проблемами. На вопрос, когда законопроект мог бы попасть на второе чтение, Мёльдер ответил, что предсказать это сложно.
Не пережил бы второго чтения
«Я не знаю, появятся ли альтернативные предложения», - сказал Мёльдер, отметив, что как председатель социальной комиссии он должен гарантировать, чтобы если законопроект уже отправляется в большой зал парламента, он мог бы получить там поддержку. В нынешнем виде разногласия между партиями настолько велики, что второго чтения с большой долей вероятности он бы не прошел.
А EKRE предлагает вместо законопроекта внести ряд особых положений. «Если у несовершеннолетнего имеются проблемы, то для их решения есть психологи. И там уже можно было бы посмотреть, куда направить ребенка, и нужно ли применять особые положения или нет», - посоветовала Кинго.
По словам руководителя Объединения школьных психологов Эстонии Кармен Майкалу, это хорошо, что ребенок при необходимости может обратиться к школьному психологу, не спрашивая разрешения у родителей. «Если бы этой возможности не было, большое количество подростков никогда не пришли бы к специалистам. Как сейчас многие дети не идут на прием к психиатру», - сказала Майкалу.
Она подтвердила, что критики законопроекта о психиатрической помощи боятся, что за спиной у родителей будет происходить что-то безосновательное: «Школьный психолог не должен постоянно быть единственным доверенным лицом ребенка, он должен двигаться в своей работе в том направлении, чтобы ребенок мог рассказывать о самых больших своих бедах родителям, по тому же принципу работают и все другие специалисты по душевному здоровью, в том числе и психиатры».
Но даже если подростки готовы поделиться грузом проблем со школьными психологом, помощь получает лишь малая доля учеников, поскольку служба школьных психологов имеется лишь в 36 процентах школ Эстонии.
«Если Объединение школьных психологов рекомендует нагрузку в виде 200-300 детей на психолога, то в действительности один психолог часто работает с 800 детьми и больше», - описала ситуацию Майкалу.
Инициировавшая законопроект Кютт говорит, что за то, что в течение года законопроект не был принят и даже не попал на голосование в большой зал, отвечает не одна партия: «За эту ситуацию отвечает вся коалиция и председатель социальной комиссии Тынис Мёльдер».
Какие проблемы?
Подростки чаще всего страдают от проблем общения: как со сверстниками, так и дома, сообщает Объединение школьных психологов.
Кроме того, часто подростки жалуются на излишнюю нагрузку в школе. В этом случае причиной чаще всего являются повышенные ожидания, постоянная конкуренция и борьба.
По словам психологов, ребенку сложно самостоятельно с этим справиться. Нерешенные проблемы часто развивают депрессию и раздражительность, в тяжелых случаях приводят к членовредительству и самоубийству.
Школьные психологи подчеркивают, что дети и подростки часто чувствуют себя одинокими, а взрослые эти проблемы просто не замечают.
Попроси о помощи
- Молодежный телефон доверия 6466 666 (Чт.–Сб., с 19.00 до 22.00)
- Телефон доверия, психологическая помощь 126 (на эстонском языке), 127 (на русском языке) (каждый день с 19.00 до 23.00)
- Телефон помощи детям 116 111 (24 ч.)
- Консультационный телефон в случае проблем с психикой или поведением у детей (Пн.-Пт., с 13.00 до 14.00)