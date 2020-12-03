Вопрос жизни и смерти: препирательства политиков оставляют молодежь один на один со своими проблемами

А EKRE предлагает вместо законопроекта внести ряд особых положений. «Если у несовершеннолетнего имеются проблемы, то для их решения есть психологи. И там уже можно было бы посмотреть, куда направить ребенка, и нужно ли применять особые положения или нет», - посоветовала Кинго.

По словам руководителя Объединения школьных психологов Эстонии Кармен Майкалу, это хорошо, что ребенок при необходимости может обратиться к школьному психологу, не спрашивая разрешения у родителей. «Если бы этой возможности не было, большое количество подростков никогда не пришли бы к специалистам. Как сейчас многие дети не идут на прием к психиатру», - сказала Майкалу.

Она подтвердила, что критики законопроекта о психиатрической помощи боятся, что за спиной у родителей будет происходить что-то безосновательное: «Школьный психолог не должен постоянно быть единственным доверенным лицом ребенка, он должен двигаться в своей работе в том направлении, чтобы ребенок мог рассказывать о самых больших своих бедах родителям, по тому же принципу работают и все другие специалисты по душевному здоровью, в том числе и психиатры».

Но даже если подростки готовы поделиться грузом проблем со школьными психологом, помощь получает лишь малая доля учеников, поскольку служба школьных психологов имеется лишь в 36 процентах школ Эстонии.

«Если Объединение школьных психологов рекомендует нагрузку в виде 200-300 детей на психолога, то в действительности один психолог часто работает с 800 детьми и больше», - описала ситуацию Майкалу.

Инициировавшая законопроект Кютт говорит, что за то, что в течение года законопроект не был принят и даже не попал на голосование в большой зал, отвечает не одна партия: «За эту ситуацию отвечает вся коалиция и председатель социальной комиссии Тынис Мёльдер».

Какие проблемы?

Подростки чаще всего страдают от проблем общения: как со сверстниками, так и дома, сообщает Объединение школьных психологов.

Кроме того, часто подростки жалуются на излишнюю нагрузку в школе. В этом случае причиной чаще всего являются повышенные ожидания, постоянная конкуренция и борьба.

По словам психологов, ребенку сложно самостоятельно с этим справиться. Нерешенные проблемы часто развивают депрессию и раздражительность, в тяжелых случаях приводят к членовредительству и самоубийству.

Школьные психологи подчеркивают, что дети и подростки часто чувствуют себя одинокими, а взрослые эти проблемы просто не замечают.