Работающих через приложение Yandex Go водителей будут наказывать за превышение скорости

Когда водитель выполняет заказ, водительское приложение Yandex Go с помощью GPS рассчитывает скорость автомобиля. Эта скорость сравнивается с максимально разрешенной по данным навигатора, который используется для построения маршрутов. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии.

Региональный менеджер сервиса Стасис Брилис отмечает: «Безопасность поездок была и остается для нас главным приоритетом. Мы постоянно разрабатываем и внедряем новые технологии в этой сфере. Мониторинг скорости уже доказал свою эффективность в других странах, значительно снизив количество случаев превышения. Мы готовы внедрять и другие наши разработки на рынке Эстонии».

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение. После нескольких предупреждений алгоритм ограничивает доступ водителя к заказам сервиса на некоторое время, а в случае повтора нарушений – навсегда.