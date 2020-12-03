Анализ ⟩ Какие симптомы и факторы риска привели больных Covid-19 в Эстонии к госпитализации

Главный вопрос проводимого в Эстонии исследования в том, кто те люди, которые заболевают Covid-19, откуда они, где подхватили коронавирус и каковы факторы риска, которые привели к тяжелому течению болезни и необходимости в госпитализации.

В планах привлечь к исследованию всех госпитализированных в Эстонии пациентов в период с 27 февраля 2020 по 27 февраля 2021 года, у которых был диагностирован SARS-CoV-2.

На конференции был представлен анализ данных, базирующийся на первых 133 пациентах. Пациенты были разделены на три группы по степени тяжести заболевания. Первая - это пациенты, которые находились в обычном отделении и не нуждались в кислородной терапии (n=27), вторая группа — пациенты обычного отделения, которые нуждались в кислородной терапии(n=84), а третья группа — пациенты из отделения интенсивной терапии (n=22). В больницу поступило несколько больше мужчин (52 процента), чем женщин. Возраст очень разный - от 21 до 99 лет.

«Нас также интересовал индекс массы тела, поскольку ожирение может быть связано с тяжелым течением болезни. Средний ИМТ (30) показывает, что ожирение является распространенным явлением», - сказала Соодла.

Прежде всего заражение происходит дома и на работе, мероприятия на третьем месте в списке мест заражения.

Симптомы, с которыми обращаются пациенты и на которые жалуются прежде всего, это кашель (у 80 процентов пациентов) и температура более 38 градусов. У очень многих пациентов наблюдается изменение чувствительности к запахам и вкусам. Нехватка воздуха и одышка наблюдались в меньшей степени. Озноб из всех описанных симптомов встречался реже всего.

Большинство (n=110, 83 процента) попавших в больницу пациентов имели хронические заболевания разной тяжести.

«Как и среди населения, наиболее распространенным сопутствующим заболеванием в нашем исследовании является высокое кровяное давление (60 процентов) в дополнение к сосудистым и сердечно-сосудистым заболеваниям (25 процентов)», - сказала Соодла, добавляя, что 16% пациентов страдали диабетом. Реже встречались хроническая почечная недостаточность, астма, злокачественные новообразования, ХОБЛ и другие заболевания легких.

«Результат теста, который показывает наличие этого вируса, был получен в среднем через четыре дня после заражения, - отметила Соодла. - В отличие от гриппа, в связи с которым, как мы знаем, необходимость в госпитализации может возникнуть очень быстро в начале заболевания, это заболевание требует госпитализации в среднем через семь дней после заражения. Потребность в интенсивной терапии возникает в среднем через 11 дней после заражения».

Пневмония возникла или развилась у 76% пациентов. В общей сложности 13 пациентов, или 10 процентов, нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких. На данный момент в группе данных было выявлено 18 смертей, из которых 14 были пациентами обычного отделения, которые нуждались в кислороде, и четыре смерти произошли в отделении интенсивной терапии.

Продолжительность стационарного лечения существенно различалась. В то время как пациенты обычного отделения находились в больнице почти две недели, пациенты, нуждающиеся в интенсивной терапии, находились в больнице в среднем один месяц. «Это очень важно знать сейчас при расчете больничных коек», - добавила Соодла.

Если в обычном случае частота дыхания человека составляет 12–16 раз в минуту, то у пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии и кислороде, первоначально частота дыхания была вдвое выше и доходила до 22 раз в минуту.

«Содержание кислорода в крови, которое измеряется в процентах, ​​может составлять более 96 процентов у здорового человека. В случае пневмонии акцептируем показатель выше 93 процентов. Содержание кислорода в крови у госпитализированных в отделение интенсивной терапии в среднем составляло 87 процентов, что считается тяжелой дыхательной недостаточностью», - объясняет Соодла. У пациентов, которым требовалась кислородная терапия, этот показатель составлял 92 процента.