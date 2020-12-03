Ребенок появился на свет в вестибюле больницы Маарьямыйза

Это случилось 23 ноября днем, когда сотрудница информационного зала Клиники Тартуского университета Мирьям Лехисте заметила пару — беременную женщину и поддерживающего ее сзади мужчину, который кричал: «Нам срочно нужна помощь, малыш вот-вот родится!»

Мирьям Лехисте успела сказать им, что рожать надо идти через отделение неотложной помощи. Но муж ответил, что туда они уже не успеют. Мирьям Лехисте схватила телефон и передала бригаде неотложной медицинской помощи срочное сообщение, затем взяла роллатор — она сама человек с ограниченной подвижностью — и поспешила посмотреть, как себя чувствует роженица. Она обнаружила ее за дверью туалета.

«Прислонитесь к стене и возьмитесь за ручки роллатора, я поставлю его на тормоз и он никуда не уедет, - говорила Мирьям Лехисте роженице. - Еще немного потерпите, он вот-вот выйдет».

Мирьям Лехисте — 70 лет, у нее есть сын и дочь, а также четыре внука. Каждая женщина, которая рожала, помнит появление на свет своего малыша. Если бы бригаде неотложной медицинской помощи потребовалось на десять секунд дольше, чтобы добраться до роженицы, то в самый ответственный момент ребенок оказался бы в руках Мирьям Лехисте. Но медики успели вовремя и роды приняла медсестра.

«Это был малыш с таким звонким голосом, - вспоминает сотрудница информационного зала. - Иногда же бывает, что первые вздохи и голос как будто хриплый. Но у этого ребенка точно будет красивый певческий голос».

Мать повезли в родильное отделение, а ребенок лежал у нее на груди.

Сирье Кывермяги, которая 25 лет проработала акушеркой, говорит, что если бы они могли точно предсказать, когда женщина должна прибыть в больницу на роды, это бы сильно упростило жизнь.

«Мы бы смогли тогда планировать работу. Увидели бы, что рожениц много, и позвали бы персонал на помощь, а если время не пришло — отпустили бы некоторых работников домой, - фантазирует она. - Некоторым женщинам везет, и они рожают сразу. Инстинкт материнской любви просыпается, все тело реагирует на это».

По словам акушерки, иногда женщины рожают в машине скорой помощи или по дороге из отделения неотложной помощи в родильное отделение, или на пороге родильной комнаты. Все дети, которые выбрали именно такой момент для появления на свет, в основном, здоровы.

Общий совет для тех, кто рожает в первый раз: в больницу нужно ехать, когда схватки становятся регулярными и с интервалом в пять минут. И если первые роды были быстрыми, то весьма вероятно, что следующие пройдут еще быстрее.

По словам руководителя отделения Клиники неотложной медицинской помощи Анники Ууэ, такие сверхбыстрые роды — редкость.

«В таких ситуациях мы делаем все возможное, чтобы появление на свет нового человека было максимально безопасным. Мирьям Лехисте действовала чрезвычайно быстро и правильно, это заслуживает похвалы!»