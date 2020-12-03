Рекордное количество новых случаев в Литве: за сутки заразилось 2450 человек

Это крупнейший суточный показатель заражений в Литве с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровели 1430 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 67 тыс. 66 заражений коронавирусом. Все еще больны 39 тыс. 377 человек, 26 тыс. 836 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 564 человека, по иным причинам умерли 289 зараженных.