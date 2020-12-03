Центральный рынок будет работать и во время реконструкции

«За пару месяцев новый владелец Центрального рынка произвел на территории существенные преобразования, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Мы хотим, чтобы рынок оставался открытым для клиентов и во время предстоящих строительных работ. Центральный рынок – очень важный для нас объект, так как в результате его реконструкции преобразится весь микрорайон Кельдримяэ».

На сегодняшний день уличная часть рынка перемещена с улицы Ластекоду и территории бывшей парковки обратно на территорию рынка. Кроме этого, установлены новые прилавки, перестроены и вновь открыты центральные ворота рынка. Также был упорядочен сбор и утилизация отходов, основательно вымыты внутренние помещения, а также сделана общая уборка на территории рынка.

Полицейские подтвердили: после того как были установлены новые камеры видеонаблюдения, количество вызовов на территорию Центрального рынка снизилось.

Руководитель Центрального рынка Райн Пярн отметил, что продавцы восприняли преобразования хорошо и среди посетителей рынка заметно оживление. «Кроме уличной части рынка и киосков, много сделано и на всех трех этажах главного здания рынка. В результате преобразований посещение рынка для клиентов стало более удобным», - отметил Пярн.