Центральный рынок будет работать и во время реконструкции

1 октября руководство Центральным рынком было передано от Turukaubanduse AS новому владельцу рынка фирме Astri Grupp. Теперь оператором рынка является дочернее предприятие фирмы – OÜ Keskturg. На территории рынка уже начались преобразования, которые в ближайшее время будут доведены до конца.
«За пару месяцев новый владелец Центрального рынка произвел на территории существенные преобразования, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Мы хотим, чтобы рынок оставался открытым для клиентов и во время предстоящих строительных работ. Центральный рынок – очень важный для нас объект, так как в результате его реконструкции преобразится весь микрорайон Кельдримяэ».
На сегодняшний день уличная часть рынка перемещена с улицы Ластекоду и территории бывшей парковки обратно на территорию рынка. Кроме этого, установлены новые прилавки, перестроены и вновь открыты центральные ворота рынка. Также был упорядочен сбор и утилизация отходов, основательно вымыты внутренние помещения, а также сделана общая уборка на территории рынка.
Руководитель Центрального рынка Райн Пярн отметил, что продавцы восприняли преобразования хорошо и среди посетителей рынка заметно оживление. «Кроме уличной части рынка и киосков, много сделано и на всех трех этажах главного здания рынка. В результате преобразований посещение рынка для клиентов стало более удобным», - отметил Пярн.
Детальная планировка рынка сейчас находится на стадии утверждения. Работы по перестройке рынка должны начаться в 2022 году. В результате появится новое главное здание рынка, коммерческие и жилые площади, а также открытая городская площадь и зеленая зона.