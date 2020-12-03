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Молли Гибсон появилась на свет в октябре этого года, но для ее рождения понадобилось целых 27 лет. Эмбрион, из которого она родилась, был заморожен в октябре 1992 года и оставался в хранилище до февраля 2020-го, когда Тина и Бен Гибсон решили стать его родителями.

Молли установила новый рекорд: ее зародыш провел в замороженном состоянии дольше всех в мире перед рождением. Но до этого этот рекорд принадлежал ее старшей сестре Эмме.

«Мы просто на седьмом небе от счастья, - говорит 29-летняя Тина Гибсон. - До сих не могу удержаться от слез, когда говорю об этом. Если бы пять лет назад кто-то сказал, что у меня будет не просто одна дочь, а целых две, я бы в это ни за что не поверила».

Они с супругом не могли зачать ребенка почти пять лет, но потом родители Тины увидели на местном телеканале сюжет о возможности имплантации замороженного эмбриона.

«Это единственная причина, по которой мы решили рассказать об этом публично. Если бы мои родители не увидели это в новостях, ничего не случилось бы, - говорит Тина. - Поэтому я чувствую, что должна завершить этот цикл».

Тина Гибсон, по профессии школьный учитель, и ее 36-летний муж Бен, специалист по кибербезопасности, связались с христианской неправительственной организацией Национальный центр донорских эмбрионов (NEDC), находящейся в городе Ноксвилл, штат Теннеси. Она занимается хранением замороженных эмбрионов, которые родители не использовали для рождения ребенка и решили пожертвовать для семей, страдающих бесплодием.

Такие супруги, как Тина и Бен Гибсон, могут стать родителями такого эмбриона - и у них появляется ребенок, который генетически не имеет с ними ничего общего. По данным NEDC, сейчас в США хранится около миллиона замороженных человеческих эмбрионов.

Богатый выбор доноров

Представитель центра Марк Меллингер говорит, что семьи, которые становятся родителями таких детей, чаще всего не могут зачать ребенка естественным образом.

«Я бы сказал, что примерно 95% [клиентов] испытывают проблему бесплодия», - говорит Меллингер.

Эмма, старшая сестра Молли, родилась у них в 2017 году. До этого Тина не могла спать, потому что постоянно молилась о ребенке, но после рождения Эммы ее ночи стали беспокойными совсем по другой причине. «Такая бессонница и такая усталость лучше всего», - признается Тина, рассказывая, как она ухаживает за своей дочерью.

Организация NEDC была основана 17 лет назад, и с тех пор при ее содействии более тысячи эмбрионов были пересажены, выношены и рождены на свет. Сейчас она ежегодно предоставляет семьям около 200 донорских эмбрионов.

Точно так же, как в случае с обычным усыновлением, супружеские пары могут выбирать между «закрытой» процедурой (когда новые родители не общаются с генетическими родителями) и «открытой», когда они поддерживают с ними контакт. Такое общение тоже может происходить в разной форме: от нескольких электронных писем в год до отношений на уровне почти семейного родства, объясняет Меллингер.

Семейные пары, которые намерены стать родителями младенца из замороженного эмбриона, обычно могут выбрать из 200-300 доноров, при этом они получают сведения об их демографической истории.

Как признаются Гибсоны, они так долго ждали ребенка, что этот выбор стал для них настоящим испытанием. «Нам было все равно, как будет выглядеть ребенок и откуда он», - говорит Тина.

В результате специалисты NEDC посоветовали для начала использовать какой-то «совсем простой» принцип, а потом сужать свой выбор. «Мы с мужем небольшого роста, так что мы ограничились только теми родителями, которые были похожи на нас по весу и росту. И тогда выбирать стало намного проще», - говорит Тина.

Без срока годности

Дети Гибсонов - генетические сестры. Оба эмбриона были заморожены в 1992 году, когда Тине было около года. Как сообщает NEDC, эмбрион Эммы провел перед рождением в замороженном состоянии дольше всех в истории. Но в этом году рекорд сестры побила Молли.

Эмма очень любит свою младшую сестру. «Она всем про нее рассказывает и говорит: "вот это моя младшая сестра Молли», - говорит Тина. И добавляет, что ей нравится подмечать, насколько две девочки похожи между собой, например, как у них появляется крошечная складочка между бровями, когда они чем-то разозлены или недовольны.

По утверждениям NEDC, время хранения замороженных эмбрионов не ограничено. Но вероятность, что когда-нибудь на свет могут появиться дети, зачатые 100 лет назад, не так велика, поскольку эта технология появилась относительно недавно: первый ребенок из замороженного эмбриона родился в 1984 году, это произошло в Австралии.