Хозяин денег, вас ждут в Нарве

Нарвское отделение полиции обратилось к жителям страны. 27 ноября около 17.00 в магазине «Нарва-Призма» ответственный работник торговой точки нашел у инфопункта наличные деньги и передал их полиции.
«Полиция просит владельца обратиться за своими деньгами в Нарвское отделение полиции, предварительно позвонив по телефону 35 76121, 53024279 или написав на адрес электронной почты veera.blinova@politsei.ee», - призвали полицейские.
Напомним, что похожие истории происходили и раньше. Например, 12 января этого года крупную сумму денег нашли в одной из столичных Maxima. По камерам наблюдения внешность хозяина удалось определить быстро, а поиск самого потеряшки пришлось вести с привлечением СМИ. А в начале ноября деньги нашли у торгового центра Ülemiste. Хозяина тоже удалось найти и вернуть ему его имущество.