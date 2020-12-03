Хозяин денег, вас ждут в Нарве

Напомним, что похожие истории происходили и раньше. Например, 12 января этого года крупную сумму денег нашли в одной из столичных Maxima. По камерам наблюдения внешность хозяина удалось определить быстро, а поиск самого потеряшки пришлось вести с привлечением СМИ. А в начале ноября деньги нашли у торгового центра Ülemiste. Хозяина тоже удалось найти и вернуть ему его имущество.