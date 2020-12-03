Чт, 3.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Разгуливающее между домами медвежье семейство наводит ужас на жителей деревни

Разгуливающее между домами медвежье семейство наводит ужас на жителей деревни

Kuigi juuresoleval pildil on tegu montaažiga, avanes majaelanikele paar nädalat tagasi sealsamas hoovis sarnane pilt päris karuga. 

ФОТО: Erakogu/shutterstock/montaaž

Когда в деревне, которая долгие годы считалась безопасной средой для жизни, посреди бела дня между хуторскими дворами, начинают разгуливать медведи, они наводят на людей страх, в несколько раз более сильный, чем из-за коронавируса. По вечерам местные жители больше не хотят выходить на улицу, даже во двор, пишет Postimees.

Кларика Капста, которая живет в трехэтажном многоквартирном доме в центре деревни Эйдапере, вышла на ежедневную прогулку около 11 часов утра 15 ноября, но на этот раз быстро закончила ее и побежала домой.

"Я не успела пройти и сотню метров, когда увидел на дороге три группы животных. Я остановилась, чтобы поинтересоваться, чьи это три собаки пересекают придорожную канаву, но тут заметила, что это были не собаки, а мать-медведица с двумя детьми», - вспоминает она.

Хотя женщина находилась на безопасном расстоянии от медведей, ей стало страшно. «Когда я поняла, что это медведи, я побежал домой. С животными никогда не знаешь, как оно может себя повести и что делать, особенно в случае медведицы с детенышами», - сказала она.

Женщина отказалась от пробежки и  пока не решилась повторить попытку. Ее страшит мысль о том, что она могла столкнуться с медведями. "Я не хочу думать о том, что случилось бы, если бы я сразу же отправилась бегать. Хорошо, что я решила сначала собрать во двор детские игрушки", - добавила она.

Произошло это в середине дня, но работающей воспитательницей в детском саду Кларике приходится ходить через всё село на работу утром и обратно вечером. Это всегда происходит в темноте. Она признает, что после дня столкновения с медведями даже эти несколько сотен метров теперь вызывают жуть.

"Я смотрю по сторонам, прикидывая, где смогу забежать вдверь, если снова встречусь с медведями. По вечерам, когда возможно, меня сопровождает домой школьная уборщица», - сказала она.  - Так и есть, здесь в Эйдапере мы боимся коронавируса в несколько раз меньше, чем медведей».

Раньше такого не было, знает Кларика Капста, прожившая в деревне Эйдапере более двадцати лет. Говорят, что медведей можно было увидеть кое-где в полях, но не в деревне.

Олев Таэль, который живет в всего в ста метрах от многоквартирных домов в хуторском доме, сказал, что сначала счел слова женщины, вбежавшей в комнату посреди дня с историей о медведе, глупостью, пока не убедился своими глзами.

"Но на самом деле удивляться нечему, если леса нет. Все ели в округе спилены. Медведю хочется спать, но куда ему пойти, если в лесу идет вырубка", - взволнованно добавил он.

«Медведи бродят здесь уже несколько дней. Наибольшему риску подвергаются дети, которые ходят по деревне, медведица может напасть на них, чтобы защитить медвежат», - добавил он.

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