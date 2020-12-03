Wizz Air поменял свои планы относительно Таллинна

Еще недавно Wizz Air собирался приступить к полетам из Таллиннского аэропорта в Милан с 19 декабря, но в итоге первый рейс по этому маршруту перенесен на февраль, а также в очередной раз отложено и начало полетов в города Норвегии.

"Согласно известному нам на данный момент расписанию полетов, Wizz Air начнет летать в аэропорт Осло-Торп 18 декабря, первые полеты в Вену и Милан запланированы на 2 февраля 2021 года", - сказала пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Яне Калласте.

"В зимний сезон Wizz Air не планирует запускать полеты в Берген, Тронхейм, Кутаиси, Львов и Харьков", - сообщила Калласте, а также добавила, что приступить к обслуживанию этих линий авиакомпания собирается только с летнего сезона