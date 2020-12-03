Чт, 3.12.2020
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Юри Ратас

В одной из больниц Таллинна лечение проходят коронапозитивные младенцы

Новорожденный.

ФОТО: Shutterstock

«В нашей больнице лечение от COVID-19 прошли как дети в возрасте до года, так и столетний пациент — больных и нуждающихся в помощи людей хватает в каждой возрастной группе. Младенцы с коронавирусом были у нас на лечении как во время весенней волны, так и сейчас, осенью», - сказала порталу Tervis представитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.

«Поскольку в инфекционной клинике Ляэне-Таллиннской центральной больницы лечение проходят как дети, так и взрослые, с различными инфекционными заболеваниями к нам попадают и младенцы, COVID-19 не исключение», - добавила Суба.

По данным Medical News Today, вызванная коронавирусом нехватка кислорода может привести к затрудненному дыханию и учащению сердцебиения, у ребенка могут посинеть губы и язык, а также побелеть ногти.

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