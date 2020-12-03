В одной из больниц Таллинна лечение проходят коронапозитивные младенцы

«В нашей больнице лечение от COVID-19 прошли как дети в возрасте до года, так и столетний пациент — больных и нуждающихся в помощи людей хватает в каждой возрастной группе. Младенцы с коронавирусом были у нас на лечении как во время весенней волны, так и сейчас, осенью», - сказала порталу Tervis представитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.