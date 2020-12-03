Кризис? Ничего подобного: в ноябре каждый день покупали по одной новой квартире

«Ноябрь – это и в обычных условиях активный месяц на рынке недвижимости, но в этом году за месяц раскупили целый дом. Это – лучший результат не только за время продаж в Tiskreoja, но и среди всех новых объектах, которые сейчас продаются в Эстонии, - подтвердил руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи. - В течение ноября мы обращались к нотариусу 70 раз! Помимо купли-продажи новых квартир было завершено большое количество ранее начатых сделок купли-продажи в жилом комплексе.

«Все это подтверждает, что, в отличие от ранней весны, люди более уверены в себе, а экономическая ситуация в целом довольно сильна, людям также нравится проект Tiskreoja, так как это - очень привлекательное место для приобретения нового жилища с хорошим соотношением цены и качества. Ясно, что в сфере недвижимости страха перед кризисом нет», - объяснил Вяхи.