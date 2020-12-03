Чт, 3.12.2020
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Катри Райк
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  • В ходе утреннего рейда полиция обнаружила три автомобиля с летними шинами

Фото ⟩ В ходе утреннего рейда полиция обнаружила три автомобиля с летними шинами

Сегодня утром осуществлявшая рейд возле Певческого поля в Таллинне полиция обнаружила три автомобиля с летними шинами.

В общей сложности полицейские проверили 78 автомобилей, у трех из них шины были не поменяны, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов. Поэтому обязанность использовать зимние шины не исполнили почти три процента водителей, транспортные средства которых были проверены, пишет Postimees.

И хотя в целом в этом году осень была мягкой, температура воздуха постоянно настолько низка, что ездить на летних шинах ни в коем случае нельзя. В некоторые дни зимние погодные условия сильно удивляли водителей.

«Езда на летних шинах в нынешнее время означает повышенный риск для своего здоровья и имущества, а также для всех участников дорожного движения», - сказала Максимов.

Использование зимних шин обязательно с 1 декабря по 1 марта. Минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять три миллиметра. 

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