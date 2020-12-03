Фото ⟩ В ходе утреннего рейда полиция обнаружила три автомобиля с летними шинами

Сегодня утром осуществлявшая рейд возле Певческого поля в Таллинне полиция обнаружила три автомобиля с летними шинами.
В общей сложности полицейские проверили 78 автомобилей, у трех из них шины были не поменяны, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов. Поэтому обязанность использовать зимние шины не исполнили почти три процента водителей, транспортные средства которых были проверены, пишет Postimees.
И хотя в целом в этом году осень была мягкой, температура воздуха постоянно настолько низка, что ездить на летних шинах ни в коем случае нельзя. В некоторые дни зимние погодные условия сильно удивляли водителей.
«Езда на летних шинах в нынешнее время означает повышенный риск для своего здоровья и имущества, а также для всех участников дорожного движения», - сказала Максимов.
Использование зимних шин обязательно с 1 декабря по 1 марта. Минимальная глубина протектора зимних шин должна составлять три миллиметра.