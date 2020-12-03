Чт, 3.12.2020
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Трийн Терамяэ

Главный инфекционист США: Британия поспешила с разрешением применять вакцину Pfizer

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Великобритания в отличие от США чересчур быстро выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, заявил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

"У нас (в США) - золотой стандарт с регулированием со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Соединенное Королевство не занимается этим столь же осторожно. Они поторопились на пару дней. Я не думаю, что это имеет большое значение", - приводит его слова телеканал Sky News.

Он отметил, что излишняя поспешность с одобрением вакцин может лишить население доверия к вакцинации.

В то же время Фаучи сказал, что в США тоже очень скоро собираются одобрить вакцину от COVID-19.

Великобритания накануне стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что разрешение использования вакцины Великобританией является историческим моментом в борьбе с пандемией COVID-19.

В настоящее время оценка безопасности вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech проводится в США и ЕС.

Ранее эти компании заявили о 95-процентнойной эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

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