Спортклубы боятся новых ограничений: главное, чтобы снова не закрыли!

Весной из-за внезапно разразившейся пандемии коронавируса все спортивные клубы Эстонии на какое-то время были закрыты. К осенней второй волне подготовились лучше, но повторение сценария полугодовой давности отнюдь не исключено, пишет Postimees.
На этой неделе правительство обсудит ужесточение возможных ограничений. Пока неизвестно, насколько серьезные решения будут приняты, но надо быть готовым ко всему. Postimees на примере трех крупных спортивных клубов - MyFitness, Kalev Spa и Tondi Tennis Center - выяснил, как они намерены справляться в трудный период.
Марек Калета: клиентура существенно не упала
Популярность тенниса в Эстонии растет как среди спортсменов, так и среди любителей. По крайней мере, в Тонди в последние полгода не было недостатка в игроках.
«После весеннего чрезвычайного положения наша работа относительно быстро восстановилась, люди жаждали занятий спортом после изоляции, - подтвердил директор центра Марек Калета. - В настоящее время есть небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, но ничего серьезного».
Он признает, что весна была для них хорошим уроком, и сейчас эти знания применяются.
«Мы надеемся, что на этот раз не будет полного закрытия. Исходя из уже существующих ограничений мы рассеяли людей, сделали ношение масок обязательным на всех территориях общего пользования и уделили еще больше внимания дезинфекции тренировочного оборудования и поверхностей», - сказал Калета.
«В экономическом плане ограничения сильно влияют на компанию. Весной, когда мы были вынуждены закрыться, потеря дохода за месяц составила сотни тысяч евро. К счастью, государство пришло на помощь различными мерами поддержки - например, с помощью Кассы по безработице. Но в целом убыток был значительным. Экономическая активность остановилась почти на 100%».
Дополнительные расходы связаны с различными предметами гигиены. Помимо повышенной потребности в дезинфицирующих средствах, теннисный центр и тренажерные залы Golden Club оснащены ионизаторами очистки воздуха. Кроме того, между тренажерами установлены временные стены.
«В целом, мы несем значительные дополнительные расходы, которых не было бы в нормальных условиях», - добавил Калета.
Меэли Ээльмаа: мы заняты выживанием
Многофункциональный спа-отель и водный центр Kalev, расположенный на границе Старого города, издавна пользуется уважением как у эстонцев, так и у туристов. Здесь находится один из двух в Эстонии 50-метровых бассейнов, который пловцы ценят на вес золота. Кроме того, в комплексе работает спортивный клуб.
Здесь также тщательно соблюдаются правила гигиены.
"Ощущения толчеи не возникает. В тренажерном зале и на водной аэробике можно соблюдать правильную дистанцию, - говорит менеджер по продажам водного центра Меэли Ээльмаа. - Мы надеемся, что временного закрытия не будет, потому что клиенты очень мотивированы. Закрытие спортивного клуба было бы неприятным и для компании - оно принесло бы большие убытки».
Она подчеркивает, что активность положительно влияет как на психическое, так и на физическое здоровье. «Мы очень надеемся, что нам не придется закрывать дом. Занятия спортом и движение можно было бы и оставить на усмотрение человека. Сейчас на улице особо не побегаешь. У нас есть ежедневные клиенты, для которых тренировки - это образ жизни».
По словам Ээльмаа, вирусологи подтверждают, что вероятность заражения очень мала в воде и воздухе, богатых хлором. Насколько ей известно, в центре Kalev не было ни одного случая Covid-19. Последние несколько месяцев были непростыми, поэтому для центра чрезвычайно важно, чтобы двери оставались открытыми.
«Мы стараемся не просто оставаться на плаву, но и в прямом смысле слова выжить, - сказала Ээльмаа. - Оборот резко упал. Любое предупреждение в СМИ снижает количество клиентов, люди боятся. Поскольку мы работаем с ограничениями, правительство должно больше поддерживать сектор».
Она не отрицает, что им также пришлось сократить работников в определенный период. Обновленный аквапарк и спортивный клуб не успел проработать и года до пандемии. Некоторая часть клиентуры сохранилась, но ожидаемый доход от туризма был потерян.
"Клиенты из других стран полностью отпали. Kalev Spa очень хорошо известен финнам, обычно много посетителей приезжают из-за границы. Важная доля клиентуры сейчас полностью отсутствует", - объяснила Ээльмаа, по словам которой, дополнительные расходы также создают клиенты, которые уносят с собой дезинфицирующие средства.
"Будем надеяться, что мера по поддержке заработной платы продлится до весны, когда вирус, будем надеяться, отступит. Таким образом, мы смогли бы сохранить рабочие места и качественное обслуживание".
Тийна Отса: спортклуб не опасен
MyFitness, крупнейший оператор спортивных клубов в странах Балтии, пережил первый кризис и, вероятно, не столкнется с большими проблемами даже сейчас. Правда, все зависит от того, что скажет правительство. По словам исполнительного директора Тийны Отс, больше всего она переживает за посетителей.
«Я очень надеюсь, что клубы не закроют. Мне было бы жаль тех, чей распорядок дня включает тренировки. Нельзя все время заниматься на улице, сейчас темно и холодно, - объяснила Отса. - Люди боятся, что их лишат последней возможности куда-нибудь ходить и чем-нибудь заниматься».
По ее словам, количество посетителей отражает происходящее в стране. Летом, после первого кризиса, количество клиентов увеличилось. Теперь, с новой волной, тренд снова идет на спад.
"Народ ходит, но мы отстаем от своих целей. Многие взяли паузу, некоторые прекратили свое членство. В настоящее время закрываются различные места, и людей призывают к осторожности. Это также влияет на нас, - сказала Отса. - Я беспокоюсь за членов клуба - будет довольно сложно поддерживать тренировочные привычки после закрытия клубов".
После первого кризиса MyFitness отреагировал быстро и успешно. Конечно, расходы пришлось распределять более эффективно, но сложная ситуация была в значительной степени преодолена. Клубы соблюдают все требования, установленные государством: начиная с правила 2+2 и заканчивая групповыми тренировками с ограниченным количеством участников.
«Пока мы справляемся. Все зависит от того, что будет дальше. Мы будем придерживаться установленных лимитов и готовы делать больше в рамках разумного. Может быть, тренироваться в маске - это для обычного человека чересчур», - сказала Отса, неоднократно подчеркнувшая, что закрывать тренажерные залы было бы несправедливо.
Исполнительный директор компании подтверждает свою позицию и цифрами. «Процент заболевших коронавирусом в спортивных клубах очень и очень невелик. Я не знаю, какой протокол соблюдает правительство. Видимо, смотрят на общие показатели. Но я не считаю спортивный клуб очень опасным местом».
Все десять тренажерных залов MyFitness в Литве закрыты, но там и уровень заражения остается значительно выше. В Латвии клубы пока остаются открытыми, но групповые тренировки запрещены.