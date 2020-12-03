Спортклубы боятся новых ограничений: главное, чтобы снова не закрыли!

По словам Ээльмаа, вирусологи подтверждают, что вероятность заражения очень мала в воде и воздухе, богатых хлором. Насколько ей известно, в центре Kalev не было ни одного случая Covid-19. Последние несколько месяцев были непростыми, поэтому для центра чрезвычайно важно, чтобы двери оставались открытыми.

«Мы стараемся не просто оставаться на плаву, но и в прямом смысле слова выжить, - сказала Ээльмаа. - Оборот резко упал. Любое предупреждение в СМИ снижает количество клиентов, люди боятся. Поскольку мы работаем с ограничениями, правительство должно больше поддерживать сектор».

Она не отрицает, что им также пришлось сократить работников в определенный период. Обновленный аквапарк и спортивный клуб не успел проработать и года до пандемии. Некоторая часть клиентуры сохранилась, но ожидаемый доход от туризма был потерян.

"Клиенты из других стран полностью отпали. Kalev Spa очень хорошо известен финнам, обычно много посетителей приезжают из-за границы. Важная доля клиентуры сейчас полностью отсутствует", - объяснила Ээльмаа, по словам которой, дополнительные расходы также создают клиенты, которые уносят с собой дезинфицирующие средства.

"Будем надеяться, что мера по поддержке заработной платы продлится до весны, когда вирус, будем надеяться, отступит. Таким образом, мы смогли бы сохранить рабочие места и качественное обслуживание".

Тийна Отса: спортклуб не опасен

MyFitness, крупнейший оператор спортивных клубов в странах Балтии, пережил первый кризис и, вероятно, не столкнется с большими проблемами даже сейчас. Правда, все зависит от того, что скажет правительство. По словам исполнительного директора Тийны Отс, больше всего она переживает за посетителей.

«Я очень надеюсь, что клубы не закроют. Мне было бы жаль тех, чей распорядок дня включает тренировки. Нельзя все время заниматься на улице, сейчас темно и холодно, - объяснила Отса. - Люди боятся, что их лишат последней возможности куда-нибудь ходить и чем-нибудь заниматься».

По ее словам, количество посетителей отражает происходящее в стране. Летом, после первого кризиса, количество клиентов увеличилось. Теперь, с новой волной, тренд снова идет на спад.

"Народ ходит, но мы отстаем от своих целей. Многие взяли паузу, некоторые прекратили свое членство. В настоящее время закрываются различные места, и людей призывают к осторожности. Это также влияет на нас, - сказала Отса. - Я беспокоюсь за членов клуба - будет довольно сложно поддерживать тренировочные привычки после закрытия клубов".

После первого кризиса MyFitness отреагировал быстро и успешно. Конечно, расходы пришлось распределять более эффективно, но сложная ситуация была в значительной степени преодолена. Клубы соблюдают все требования, установленные государством: начиная с правила 2+2 и заканчивая групповыми тренировками с ограниченным количеством участников.

«Пока мы справляемся. Все зависит от того, что будет дальше. Мы будем придерживаться установленных лимитов и готовы делать больше в рамках разумного. Может быть, тренироваться в маске - это для обычного человека чересчур», - сказала Отса, неоднократно подчеркнувшая, что закрывать тренажерные залы было бы несправедливо.

Исполнительный директор компании подтверждает свою позицию и цифрами. «Процент заболевших коронавирусом в спортивных клубах очень и очень невелик. Я не знаю, какой протокол соблюдает правительство. Видимо, смотрят на общие показатели. Но я не считаю спортивный клуб очень опасным местом».