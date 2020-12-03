Тетка Антона Вайно владеет в Москве квартирой почти за два млн евро

В число владельцев дорогостоящих апартаментов и офисных помещений в комплексе, состоящем из двух башен - «Восток» и «Запад», входят высокопоставленные чиновники, силовики, а также их родственники. Об этом свидетельствуют выписки из ЕГРН, полученные изданием The Bell.