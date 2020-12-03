Чт, 3.12.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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  • Тетка Антона Вайно владеет в Москве квартирой почти за два млн евро

Тетка Антона Вайно владеет в Москве квартирой почти за два млн евро

Небоскребы Москва-Сити.

ФОТО: Shutterstock

Башня «Федерация», расположенная в деловом центре Москва-Сити, считается одним из самых престижных и дорогих объектов недвижимости в столице Российской Федерации передает Newsru

В число владельцев дорогостоящих апартаментов и офисных помещений в комплексе, состоящем из двух башен - «Восток» и «Запад», входят высокопоставленные чиновники, силовики, а также их родственники. Об этом свидетельствуют выписки из ЕГРН, полученные изданием The Bell.

В частности, в публикации говорится, что с января 2012 года 110-метровыми апартаментами в «Федерации» владеет Татьяна Ежевская, которую СМИ ранее называли тетей главы администрации президента Антона Вайно. Похожие апартаменты в небоскребе сейчас продаются за 157 млн рублей. 

Со списком собственников элитной недвижимости можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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