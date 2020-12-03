Госконтроль: фонд KredEx выделял кризисные кредиты с расплывчатыми целями и критериями

Из материалов, представленных Правительству Республики для принятия кредитных решений, например, в случае кредита в размере 100 миллионов евро компании Tallink, фонду KredEx, по словам его же представителей, потребовалось бы больше времени, чтобы сделать обдуманное предложение. В случае решения о поддержке проекта Porto Franco в размере 39,4 миллиона евро фонд KredEx предупредил правительство, что предоставление кредита может нанести ущерб репутации как фонда KredEx, так и правительства, поскольку государственная важность проекта вызывает сомнения в глазах общественности.

Тем не менее, проект Porto Franco получил положительное решение по кредиту до того, как было определено, какой девелоперский проект можно считать государственно важным объектом. После предоставления кредита в условиях финансовой поддержки прописали дополнительное ограничение по объему, что сузило круг потенциальных претендентов из числа девелоперов.

В ходе составления обзора Госконтроль пришел к выводу, что предприятия недостаточно информированы об изменении в условиях меры. Таким образом, неясно, обеспечивает ли нынешний процесс равное отношение к предприятиям, входящим в целевую группу, и оптимальное использование государственных денег.

Также неясно, из каких источников предоставляются кредиты на проекты государственной важности. Если они финансируются за счет меры, на которую сослался фонд KredEx, то Рийгикогу не давал на это разрешения в дополнительном бюджете на 2020 год.

Если будет принято решение о продолжении использования кредитных мер для проектов государственной важности, следовало бы установить конкретные критерии, на основании которых KredEx и Правительство Республики классифицируют проект как имеющий государственную важность или не имеющий ее. По мнению Госконтроля, следует проанализировать, оправдано ли продолжение использования кредитных мер для проектов государственной важности, и если да, то на каких условиях.

Также стоит решить, следует ли для более эффективного (с точки зрения затрат) достижения целей государства в дальнейшем, в случае чрезвычайных мер поддержки, сосредоточить внимание на гарантиях вместо непосредственных кредитов.

Госконтроль продолжит мониторинг реализации меры «Чрезвычайный кредит для проектов государственной важности» и в дальнейшем, а также приступил к дополнительному анализу мер фонда KredEx и Фонда развития сельской жизни с целью выяснения обстоятельств поддержки конкретных проектов.

Общая информация

Исходя из дополнительного государственного бюджета на 2020 год и общего постановления Правительства Республики, принятого 28 апреля 2020 года, Госконтроль проанализировал, прежде всего, следующее:

как были сформированы чрезвычайные меры фонда KredEx по поддержке предприятий, чего государство хочет достичь с их помощью, и как оно отслеживает результаты;

является ли процесс рассмотрения и принятия решений в рамках меры поддержки фонда KredEx «Чрезвычайный кредит для проектов государственной важности» ясным и прозрачным на уровне как фонда KredEx, так и Правительства Республики, и создает ли он предпосылки для равного отношения к предприятиям;

сколько предприятий подали ходатайства и получили поддержку за счет чрезвычайных мер фонда KredEx, и соответствует ли это ожиданиям, установленным государством при разработке мер.