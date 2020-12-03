Госконтроль: фонд KredEx выделял кризисные кредиты с расплывчатыми целями и критериями

Критерии и цели распределения чрезвычайных кризисных кредитов и гарантий (поручительств) на сумму около одного миллиарда евро, выделенного фонду KredEx в рамках дополнительного государственного бюджета на 2020 год, были расплывчатыми, как считает Государственный контроль в обзоре, касающемся мер фонда KredEx по смягчению последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Для распределения дальнейших кредитов и гарантий требуются значительно более четкие правила, чтобы обеспечить равное отношение к предприятиям, входящим в целевую группу, и оптимальное использование государственных денег.
Необходимо более конкретно указать, какую пользу государство ожидает от предоставления гарантий и кредитов. Кроме того, весной Правительство Республики создало кредитную меру для проектов государственной важности, но и для этой меры необходимо в дальнейшем лучше объяснить, по каким признакам проект может считаться государственно важным, и исходя из этого для кого оправданна выдача крупного государственного кредита.
Заявленная цель кредитных и гарантийных мер неконкретна: смягчить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, помогая преодолеть проблемы с ликвидностью и используя возможности для бизнеса. Понятно, что весной, в начале чрезвычайного положения, дополнительный бюджет и антикризисные меры были сформированы в условиях нехватки времени и ограниченной информации, но эффективность мер фонда KredEx также требует оценки, особенно сейчас, когда срок действия многих соглашений, заключенных между предприятиями и банками, истек или скоро истечет.
«Неясные цели и большие деньги никогда нельзя сочетать,» – прокомментировал результаты обзора государственный контролер Янар Хольм. «Когда Госконтроль захотел узнать у фонда KredEx, как осуществляется таргетирование кредитной меры государственной важности, и как отслеживается достижение целей, KredEx рекомендовал обратиться лучше к Правительству Республики с этим вопросом. Это может быть вызвано тем, что они и сами не знают этого точно, будучи организацией, готовящей решения о финансировании».
Пока что интерес или потребность предприятий в поддержке фонда KredEx оказались в несколько раз меньшими, чем ожидалось. За полгода пользу получили 5% предприятий, прогнозировавшихся весной, т. е. лишь около 300 предприятий достигли соглашения о кредите или гарантии – вместо более чем 6000 прогнозируемых. Просто истратить деньги не должно быть целью, но незначительное использование мер фонда KredEx указывает на необходимость лучшего понимания причин низкого интереса предпринимателей и мониторинга рынка.
Прогноз использования чрезвычайных мер фонда KredEx в марте 2020 г. и их фактическое использование по состоянию на 23.11.2020 г. можно найти здесь.
В ходе составления обзора Госконтроль проанализировал кредитную меру KredEx для проектов государственной важности, в рамках которой можно ходатайствовать о получении кредита в размере не менее 10 миллионов евро. Выяснилось, что условия кредитной меры и критерии оценки государственной важности расплывчаты, и поэтому рассмотрение ходатайств было в значительной степени непрозрачным.
Остается необъяснимым, как предприятие должно было получить от министра одобрение своего ходатайства о получении кредита еще до подачи ходатайства в KredEx, как того требуют условия меры, действовавшие до середины июня.
Правительство Республики одобрило кредит компании Tallink на следующий день после вступления в силу условий, то есть, по сути, еще до открытия меры.
Хотя чрезвычайная кредитная мера фонда KredEx и требует оценки социально-экономического воздействия государственно важных ходатайств о получении кредита, в ходе проведения обзора KredEx не смог содержательно объяснить, как оценивается это воздействие, как формируется предложение правительству, и какое ходатайство имеет государственную важность, а какое – нет.
Из материалов, представленных Правительству Республики для принятия кредитных решений, например, в случае кредита в размере 100 миллионов евро компании Tallink, фонду KredEx, по словам его же представителей, потребовалось бы больше времени, чтобы сделать обдуманное предложение. В случае решения о поддержке проекта Porto Franco в размере 39,4 миллиона евро фонд KredEx предупредил правительство, что предоставление кредита может нанести ущерб репутации как фонда KredEx, так и правительства, поскольку государственная важность проекта вызывает сомнения в глазах общественности.
Тем не менее, проект Porto Franco получил положительное решение по кредиту до того, как было определено, какой девелоперский проект можно считать государственно важным объектом. После предоставления кредита в условиях финансовой поддержки прописали дополнительное ограничение по объему, что сузило круг потенциальных претендентов из числа девелоперов.
В ходе составления обзора Госконтроль пришел к выводу, что предприятия недостаточно информированы об изменении в условиях меры. Таким образом, неясно, обеспечивает ли нынешний процесс равное отношение к предприятиям, входящим в целевую группу, и оптимальное использование государственных денег.
Также неясно, из каких источников предоставляются кредиты на проекты государственной важности. Если они финансируются за счет меры, на которую сослался фонд KredEx, то Рийгикогу не давал на это разрешения в дополнительном бюджете на 2020 год.
Если будет принято решение о продолжении использования кредитных мер для проектов государственной важности, следовало бы установить конкретные критерии, на основании которых KredEx и Правительство Республики классифицируют проект как имеющий государственную важность или не имеющий ее. По мнению Госконтроля, следует проанализировать, оправдано ли продолжение использования кредитных мер для проектов государственной важности, и если да, то на каких условиях.
Также стоит решить, следует ли для более эффективного (с точки зрения затрат) достижения целей государства в дальнейшем, в случае чрезвычайных мер поддержки, сосредоточить внимание на гарантиях вместо непосредственных кредитов.
Госконтроль продолжит мониторинг реализации меры «Чрезвычайный кредит для проектов государственной важности» и в дальнейшем, а также приступил к дополнительному анализу мер фонда KredEx и Фонда развития сельской жизни с целью выяснения обстоятельств поддержки конкретных проектов.
Общая информация
Исходя из дополнительного государственного бюджета на 2020 год и общего постановления Правительства Республики, принятого 28 апреля 2020 года, Госконтроль проанализировал, прежде всего, следующее:
как были сформированы чрезвычайные меры фонда KredEx по поддержке предприятий, чего государство хочет достичь с их помощью, и как оно отслеживает результаты;
является ли процесс рассмотрения и принятия решений в рамках меры поддержки фонда KredEx «Чрезвычайный кредит для проектов государственной важности» ясным и прозрачным на уровне как фонда KredEx, так и Правительства Республики, и создает ли он предпосылки для равного отношения к предприятиям;
сколько предприятий подали ходатайства и получили поддержку за счет чрезвычайных мер фонда KredEx, и соответствует ли это ожиданиям, установленным государством при разработке мер.
Госконтроль проанализировал основания для предоставления помощи предприятиям через фонд KredEx (условия мер) и процесс рассмотрения ходатайств о получении кредита для проектов государственной важности, и принятия решений, а не каждое отдельное решение Правительства Республики и его (политическую) обоснованность.