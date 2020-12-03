Морально устарели: недавние интерьерные тренды, которым пора на покой

«Все известные тренды устарели еще к тому моменту, как вы о них узнали. От подбора первых вариантов для оформления новой квартиры до въезда в готовую проходит минимум год. И если вы уже в третий раз встретили какое-то решение, значит, его существованию уже минимум несколько лет», — объяснила известный российский архитектор Ангелина Бышина.

Лофты

Последние лет пять дизайнеры настойчиво прощаются со стилизациями под индустриальный стиль. Как набивший всем оскомину, лофт фигурировал еще в нашем опросе про морально устаревшие приемы 2018 года.

Но до сих пор находятся клиенты, которые просят кирпича, бетона, мебели на металлическом каркасе и брутальной эстетики. А за ними — те, кто вдохновляются их проектами и в свою очередь заказывают лофты. Уже гораздо меньше, чем в 2018-м, но проекты все еще появляются. Нужно отдать должное дизайнерам, появляются эстетически выверенные, великолепные проекты. Но готовы ли вы самостоятельно к такой деликатной работе со стилем?

Клинкерный кирпич

При просмотре чужих интерьеров мы редко вдаемся в мотивы заказчика и копируем внешнее, например, белый кирпич. Но любой прием уместен, если для него есть основания, если копируется не только внешняя форма. Например, белые кирпичи в этом проекте — часть снесенного завода, детская память о котором была дорога заказчику.

Избитый прием в отделке — декоративный клинкерный кирпич, а также плитка под кирпич или имитация кирпичной кладки в новостройке.

Рейки

Речь идет об однотипном использовании реек одного размера с одинаковым шагом, налепленных на стену или в качестве перегородки. Очень много таких интерьеров. На смену рейкам пришли широкоформатные шпонированные панели. Сейчас в интерьере хочется мыслить масштабнее, не дробя пространство.

Гексагоны и пэчворк

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

Когда тренд плотно вписался в масс-маркет, это показатель, что его нужно срочно снимать с производства. Допустим, плитка формы гексагон. Этот тренд прошелся по планете более пяти лет назад, а сейчас его эхо еще докатывается до нас с прилавков строительных магазинов общего профиля. И люди массово впитывают в себя эти визуальные шумы.

Избыточность

Уходят слишком сложные решения как в планировках, так и в отделках. По крайней мере, визуально ощущения сложности не должно возникать. Сейчас в моде легкость, простота, лаконичность - даже в самых дорогих интерьерах.

Скандинавский белый

Заказывать такие проекты в 2020-м стали однозначно реже, но впервые так единодушно против скандинавских белых интерьеров начали высказываться дизайнеры. Скандинавский стиль, столь модный в последние годы, теряет свои позиции. На смену приходят менее аскетичные стили.

Устарели скандинавские интерьеры в холодной очень светлой гамме. Появилась тенденция использования смешения цветов, более теплой природной цветовой гаммы. Но не бежевой!

Светильники-споты

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

Еще пару лет назад никто не видел проблемы в спотах. Сейчас дизайнеры активно выступают против освещения с видимыми пучками света.

Морально устарели споты в виде стаканов на каждом квадратном сантиметре потолка. При необходимости их использовать можно, но без перебора. Свет должен быть максимально рассеянный и функциональный.

Пластик в отделке

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

Морально изжили себя пластиковые откосы и пластиковые белые подоконники с вылетом, пластиковые плинтусы. Наоборот, наблюдается органичная и грамотная тенденция ухода от всего искусственного. Экостиль захватывает планету.

Пудра

Коралловый и зеленый во всех видах отживают последние месяцы. Еще не устарели, но скоро устареют интерьеры всех оттенков пудры. В будущем это будет такая же примета начала 20-х годов XXI века, какими были желто-синие интерьеры конца 90-х годов века XX.

Также однозначно устарело понятие бежевого интерьера, когда интерьер полностью собран из коричневых оттенков разной насыщенности. Это тоже в прошлом!