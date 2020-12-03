Глава недавно созданного департамента стал самым высокооплачиваемым госслужащим Эстонии

«Кайдо имеет многолетний опыт руководительской работы как в государственном, так и в частном секторе, - сказал Аас. - Ему предстоит очень много работы, чтобы объединить три важных департамента по регулированию транспорта в единое целое».

По словам Падара, его задача - довести до конца слияние департаментов, которое, несмотря на сложную ситуацию в этом году, успешно осуществилось.

"Прежде всего я считаю важными три направления. Во-первых, мы рассмотрим, как сделать движение людей и товаров более эффективным с использованием различных видов транспорта. Во-вторых, нам нужно предпринять срочные шаги в направлении зеленой мобильности", - сказал Падар. Он добавил, что третий важный вопрос - это безопасность людей.

Транспортный департамент, образованный в результате объединения Департамента водных путей, Департамента шоссейных дорог и Летного департамента, начнет работу 1 января. Объединение ведомств позволит планировать развитие морского, авиационного и дорожного секторов в целом.

Зарплата Падара на посту руководителя объединенного департамента составит 7 500 евро в месяц. Это делает Падара самым высокооплачиваемым государственным служащим, за ним следует глава Департамента по образованию и молодежи Улла Иллисон, которая зарабатывает 6900 евро в месяц.