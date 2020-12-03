В Финляндии группы риска начнут вакцинировать от коронавируса зимой, всех остальных - весной

В Финляндии вакцина от коронавируса будет доступна для медицинских работников в январе, в феврале - для пожилых людей и групп риска, а все остальные получат возможность привиться в течение весны, пишет YLE.
Об этом сообщил главврач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Танели Пуумалайнен после утверждения правительством стратегии вакцинации Финляндии. Стратегию также должен утвердить госсовет.
"Вакцина будет доступна для всех, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья", - сказала министр базовых услуг Криста Киуру. По словам министра, вакцинация будет бесплатной.
За последние сутки в Финляндии было выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом. Кумулятивный показатель заражаемости за две недели составляет 100 случаев на 100 000 жителей, что ниже, чем в большинстве стран Европы.