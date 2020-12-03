В Финляндии группы риска начнут вакцинировать от коронавируса зимой, всех остальных - весной

Об этом сообщил главврач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Танели Пуумалайнен после утверждения правительством стратегии вакцинации Финляндии. Стратегию также должен утвердить госсовет.

"Вакцина будет доступна для всех, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья", - сказала министр базовых услуг Криста Киуру. По словам министра, вакцинация будет бесплатной.