Чт, 3.12.2020
Жители Нарвы обеспокоены, так как им приходится часами ждать скорую помощь. Катри Райк
Катри Райк
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  • В Финляндии группы риска начнут вакцинировать от коронавируса зимой, всех остальных - весной

В Финляндии группы риска начнут вакцинировать от коронавируса зимой, всех остальных - весной

Финские футбольные болельщики.

ФОТО: Jussi Nukari/AP/Scanpix

В Финляндии вакцина от коронавируса будет доступна для медицинских работников в январе, в феврале - для пожилых людей и групп риска, а все остальные получат возможность привиться в течение весны, пишет YLE.

Об этом сообщил главврач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Танели Пуумалайнен после утверждения правительством стратегии вакцинации Финляндии. Стратегию также должен утвердить госсовет.

"Вакцина будет доступна для всех, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья", - сказала министр базовых услуг Криста Киуру. По словам министра, вакцинация будет бесплатной.

За последние сутки в Финляндии было выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом. Кумулятивный показатель заражаемости за две недели составляет 100 случаев на 100 000 жителей, что ниже, чем в большинстве стран Европы.

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