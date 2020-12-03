Чт, 3.12.2020
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Танель Кийк

Дед Мороз ждет звонков от русскоязычных ребят

Дед Мороз, Великий Устюг, Россия

ФОТО: Vladimir Smirnov/Vladimir Smirnov/TASS

Из главной резиденции на Северном полюсе поступил указ строго соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, поэтому Дед Мороз, он же Санта-Клаус, в этом году будет отвечать на видеозвонки ребятишек из своего временного представительства в Таллиннской ратуше. Дед Мороз прекрасно владеет не только эстонским, но и русским языком, и он очень ждет звонков всех малышей с рассказами о новогодних желаниях!

Каждое предрождественское воскресенье у всех желающих будет редкая возможность в режиме реального времени наблюдать за работой посетившего Таллинн Деда Мороза, заглянуть в его кабинет и даже позвонить ему.

Дозвониться до Деда Мороза с помощью смартфона или компьютера совсем не сложно. Сначала стоит заручиться поддержкой взрослого – он обязательно должен присутствовать во время видеозвонка. Теперь самое время проверить исправность всех средств связи – интернета, микрофона и камеры. 

Дед Мороз любезно выделил в своем плотном графике время для звонков малышей:  

  • 6 декабря 15:00-17:00 

  • 13 декабря 15:00-17:00

  • 20 декабря 15:00-17:00 

 

В это время Дед Мороз очень ждет звонков ребятишек на страничке helistajõuluvanale.ee - позвоните Деду Морозу и расскажите ему о своих новогодних желаниях!

Подробные технические инструкции для звонка Деду Морозу

С помощью компьютера:

  1. Пожалуйста, убедитесь, что у вас работают микрофон и камера. Браузер попросит разрешения, убедитесь, что оно выдано.

  2. Нажмите на находящееся в правом нижнем углу страницы колесико, чтобы убедиться в том, что камера и звук работают.

  3. Если готовы, стучите в дверь! («Тук-тук»)

  4. Вас впустят при первой возможности.

  5. Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.

Со смартфона:

  1. Для начала необходимо загрузить приложение Whereby – руководство сразу на главной странице, следуйте ему.

  2. Как только программа будет установлена, убедитесь, что разрешили браузеру пользоваться микрофоном и камерой телефона.

  3. Если готовы, стучите в дверь! («Тук-тук»)

  4. Вас впустят при первой возможности.

  5. Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.

Лайфхак от гномиков

Дед Мороз не молод, но он отлично разбирается в новейших технологиях! Голограмму Деда Мороза в этом году можно повстречать на Ратушной площади вплоть до 10 января. Приходите на встречу с особым гостем и не забывайте сохранять дистанцию (2+2)!

Информацию о том, как позвонить Деду Морозу, можно также найти на специальной странице портала visittallinn.ee.

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