Дед Мороз ждет звонков от русскоязычных ребят

Каждое предрождественское воскресенье у всех желающих будет редкая возможность в режиме реального времени наблюдать за работой посетившего Таллинн Деда Мороза, заглянуть в его кабинет и даже позвонить ему.

Дозвониться до Деда Мороза с помощью смартфона или компьютера совсем не сложно. Сначала стоит заручиться поддержкой взрослого – он обязательно должен присутствовать во время видеозвонка. Теперь самое время проверить исправность всех средств связи – интернета, микрофона и камеры.

Дед Мороз любезно выделил в своем плотном графике время для звонков малышей:

6 декабря 15:00-17:00

13 декабря 15:00-17:00

20 декабря 15:00-17:00

В это время Дед Мороз очень ждет звонков ребятишек на страничке helistajõuluvanale.ee - позвоните Деду Морозу и расскажите ему о своих новогодних желаниях!

Подробные технические инструкции для звонка Деду Морозу

С помощью компьютера:

Пожалуйста, убедитесь, что у вас работают микрофон и камера. Браузер попросит разрешения, убедитесь, что оно выдано. Нажмите на находящееся в правом нижнем углу страницы колесико, чтобы убедиться в том, что камера и звук работают. Если готовы, стучите в дверь! («Тук-тук») Вас впустят при первой возможности. Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.

Со смартфона:

Для начала необходимо загрузить приложение Whereby – руководство сразу на главной странице, следуйте ему. Как только программа будет установлена, убедитесь, что разрешили браузеру пользоваться микрофоном и камерой телефона. Если готовы, стучите в дверь! («Тук-тук») Вас впустят при первой возможности. Если вы сразу не попали в офис, значит, вы находитесь в очереди и комната ожидания полна. Попробуйте спустя некоторое время снова.

Лайфхак от гномиков

Дед Мороз не молод, но он отлично разбирается в новейших технологиях! Голограмму Деда Мороза в этом году можно повстречать на Ратушной площади вплоть до 10 января. Приходите на встречу с особым гостем и не забывайте сохранять дистанцию (2+2)!