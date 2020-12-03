Юлле Харью: совесть власти так черна, что она покупает себе индульгенцию

Недавно ученики шестого класса рассказывали, что они делали в лесном походе. Выяснилось, что одной из интересных тем для разговора был… Адольф Гитлер. Самому рьяному его заступнику одноклассники ночью даже пририсовали усы под носом, пишет журналист Postimees Юлле Харью.
А ученики седьмого класса опять-таки сильно забеспокоились, услышав о распределении крышевых денег, что их родное правительство самую крупную сумму выделяет противникам абортов. «Мы сбежим из этой страны так скоро, как только сможем», - отреагировала молодежь.
О том, каким кажется быстрый марш Эстонии к тоталитаризму тем, кто родился и вырос в свободной стране, дают представление первые звоночки, например, число самоубийств среди подростков. Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Гнилой вишенкой на торте становится то, что детям мешают попасть на прием к психиатру в ситуации, когда шизофреническое общество первой хоронит именно душу более слабых.
Даже взрослые не способны понять, как пропаганда вывихнула их мышление. 50-летние мужчины, которые раньше обсуждали политические и бизнес-темы, вспоминали времена в советской армии или рассказывали анекдоты, теперь спорят, кровь из носу, об абортах и однополых браках, чихвостят мужчину в платье и Facebook, который, блокируя аккаунт, охлаждает их пылкое разжигание ненависти к геям и чернокожим.
В такой ситуации выиграть больше не может никто. Состоится референдум о браке или этому как-то помешают, все равно дойдет до сведения счетов. Та половина общества, которая, так сказать, одержит верх, начнет вытирать ноги о тех, кто, так сказать, проиграет.
Курьезно, что жизнь ведущих кровавые словесные баталии лиц позднего среднего возраста или вовсе пенсионеров никак, на самом деле, не шелохнется от того, будет ли запрещен в Эстонии аборт или нет. Нет причин полагать, что в жизни коалиционных политиков EKRE, «Отечества» и Центристской партии, относящихся к той же возрастной категории, что-то изменится.
Игра на страстном розыгрыше тем, которые для них самих практически не важны, выгодна политикам совсем по другой причине. Пока в обществе бушуют страсти, их освещение пожирает большую часть журналистских ресурсов. Поэтому журналисты не успевают напасть на след того, куда, например, будут направлены миллиарды, которые эстонское государство собирается взят в долг. На тот факт, что эстонские госучреждения стали игнорировать действующие в Эстонской Республике законы, реагируют мягко.
Коррупционные сделки быстро забываются, поскольку через некоторое время кто-то ляпает что-то резкое, вокруг чего разворачивается новый скандал.
Но воровство, ложь и насилие рано или поздно начинают пожирать душу. Почему на этот раз щедрые крышевые деньги получил именно «сектор веры»? Видимо, совесть тех, кто их распределяет, уже настолько черна, что возникла потребность искупить грехи и приобрести так называемую индульгенцию?