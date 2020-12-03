Юлле Харью: совесть власти так черна, что она покупает себе индульгенцию

А ученики седьмого класса опять-таки сильно забеспокоились, услышав о распределении крышевых денег, что их родное правительство самую крупную сумму выделяет противникам абортов. «Мы сбежим из этой страны так скоро, как только сможем», - отреагировала молодежь.

О том, каким кажется быстрый марш Эстонии к тоталитаризму тем, кто родился и вырос в свободной стране, дают представление первые звоночки, например, число самоубийств среди подростков. Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Гнилой вишенкой на торте становится то, что детям мешают попасть на прием к психиатру в ситуации, когда шизофреническое общество первой хоронит именно душу более слабых.

Даже взрослые не способны понять, как пропаганда вывихнула их мышление. 50-летние мужчины, которые раньше обсуждали политические и бизнес-темы, вспоминали времена в советской армии или рассказывали анекдоты, теперь спорят, кровь из носу, об абортах и однополых браках, чихвостят мужчину в платье и Facebook, который, блокируя аккаунт, охлаждает их пылкое разжигание ненависти к геям и чернокожим.

В такой ситуации выиграть больше не может никто. Состоится референдум о браке или этому как-то помешают, все равно дойдет до сведения счетов. Та половина общества, которая, так сказать, одержит верх, начнет вытирать ноги о тех, кто, так сказать, проиграет.

Курьезно, что жизнь ведущих кровавые словесные баталии лиц позднего среднего возраста или вовсе пенсионеров никак, на самом деле, не шелохнется от того, будет ли запрещен в Эстонии аборт или нет. Нет причин полагать, что в жизни коалиционных политиков EKRE, «Отечества» и Центристской партии, относящихся к той же возрастной категории, что-то изменится.

Игра на страстном розыгрыше тем, которые для них самих практически не важны, выгодна политикам совсем по другой причине. Пока в обществе бушуют страсти, их освещение пожирает большую часть журналистских ресурсов. Поэтому журналисты не успевают напасть на след того, куда, например, будут направлены миллиарды, которые эстонское государство собирается взят в долг. На тот факт, что эстонские госучреждения стали игнорировать действующие в Эстонской Республике законы, реагируют мягко.

Коррупционные сделки быстро забываются, поскольку через некоторое время кто-то ляпает что-то резкое, вокруг чего разворачивается новый скандал.