Google обвинили в слежке за сотрудниками

В NLRB утверждают, что Google, просмотрев, в частности, презентацию в поддержку профсоюзного движения, неоднократно незаконно следила за сотрудниками, пишет CNBC. Помимо этого, управление заявляет, что компания провела встречу в своем офисе в Сан-Франциско, в ходе которой сотрудников опрашивали относительно их организованной деятельности.

NLRB также обвиняет Google в незаконном увольнении нескольких работников в ответ на их попытки создания объединений. Помимо этого, ведомство утверждает, что компания препятствовала тому, чтобы сотрудники обменивались друг с другом информацией, используя инструменты внутренней коммуникации, электронную почту и переговорные. В NLRB заявили, что Google ограничила возможность создания в электронном календаре встречи с участием более 100 человек и использования более 10 переговорных, что препятствовало коллективным действиям.

Управление ожидает ответа от Google до 16 декабря и планирует провести слушания по этому делу в Сан-Франциско 12 апреля 2021 года.

"Мы поддерживаем права наших сотрудников на рабочем месте, а открытые дискуссии и уважительные дебаты всегда были частью культуры Google, - говорится в комментарии компании. - Мы гордимся нашей культурой и намерены защищать ее от попыток отдельных лиц намерено подорвать ее, в частности, за счет нарушения политики безопасности и внутренних систем".