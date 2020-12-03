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Россия обновила антирекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом. Суточный прирост подскочил сразу на 2 800 случаев. Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город, а в Москве начинают записывать на прививку от Covid-19 - но пока только врачей и учителей. Эти и другие новости о Covid-19 - в обзоре Би-би-си.

Россия обновила антирекорд по числу выявленных за сутки заражений коронавирусом. Суточный прирост подскочил сразу на 2 800 случаев. Власти Петербурга просят туристов не приезжать в город, а в Москве начинают записывать на прививку от Covid-19 - но пока только врачей и учителей. Эти и другие новости о Covid-19 - в обзоре Би-би-си.

Рекордное число случаев

За последние сутки в стране зарегистрировали еще 28 145 заражений Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимальное число за время пандемии. Накануне фиксировали 25 345 новых случаев, и это был недельный минимум. Впервые число случаев превысило 28 тысяч.

Предыдущий максимум был установлен в прошлую пятницу, 27 ноября, тогда штаб сообщал о 27 543 новых случаях (и впервые была пройдена отметка в 27 тысяч). После этого суточный прирост три дня сокращался, во вторник немного повысился - до 26 402, а в среду оказался более чем на тысячу ниже. Теперь произошел новый скачок - на 2 800 случаев - до рекордного уровня.

Еще один рекорд - по числу выписанных за сутки. По данным штаба, выздоровели 29 502 человека, то есть на 1 307 больше, чем заразились. В Москве также зафиксировали максимальное за время пандемии число вылечившихся - 6 849 человек, но заразившихся больше - 7 750.

За последние сутки в России умерли 554 пациента с Covid-19 (73 - в Москве). До этого два дня смертность обновляла максимумы: в среду было 589 летальных исходов, во вторник - 569. Показатель четверга - третий за весь период. Данные штаба о коронавирусной летальности отличаются от информации Росстата (они сильно ниже).

Из сводок штаба следует, что за время пандемии умерли 41 607 пациентов с коронавирусом, выздоровели 1 859 851 человек, всего было выявлено 2 375 546 заражений.

В Петебурге закрывают бары и не ждут туристов

Тем времнем в Петербурге накануне были ввыдены новые ограничения. Самым заметным стал запрет на работу ресторанов и баров с 30 декабря по 3 января. С 25 декабря - это пятница - бары, кафе и рестораны должны будут закрываться в 19:00.

Власти ожидают, что епархия введет ограничения по посещению служб в церквях. Кроме того, они просят туристов не приезжать в город на Новый год.

"Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году, - заявил вице-губернатор Евгений Елин. - Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье [местных] жителей. Не надо в этом году к нам приезжать".

Число ежедневно выявляемых случаев Covid-19 в городе с каждым днем растет и постепенно приближается к отметке 4 тысячи. В четверг оперативный штаб сообщил о 3 692 новых заражениях, накануне было 3 684, еще днем ранее - 3 697.

Кроме того, начинает действовать 25%-ная квота для посетителей концертов и зрителей в театрах. Ранее допускалось присутствие 50% от мест в зале. На этом фоне произошел скандал с концертами рэпера Баста в Ледовом дворце, где, по мнению Роспортебнадзора, были нарушены коронавирусные ограничения.

В четверг Невский суд Петербурга должен был рассмотреть жалобу Роспотребнадзора. Заседание перенесли на пятницу. Ледовому дворцу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

В Москве начинают записывать на прививки

Уже в пятницу в Москве откроется запись на прививки с российской вакциной от Covid-19. Записывать пока будут только медиков, учителей и соцработников. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин поставил задачу со следующей недели начать "масштабную вакцинацию". Но речи о массовой вакцинации пока не идет - Путин тоже говорил о врачах и педагогических работниках, а не о всех гражданах.

"С целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря", - написал Собянин.

Открываются 70 пунктов вакцинации в городских поликлиниках. Они откроются в субботу. Запись - только на mos.ru. Собянин пообещал, что в ближайшие недели, когда вакцин будет больше, этот перечень будет расширяться.

В адрес вакцины "Спутник V" прозвучало много скептических замечаний. Путин же в ответ заявлял, что вакцина безопасна и эффективна, однако есть проблемы, связанные с отсутствием достаточного количества оборудования для разворачивания массового производства.

Московских старшеклассников оставили дома

В Москве для старшеклассников продлили дистанционный режим обучения до конца чертверти, то есть до новогодних каникул. Указ об этом накануне подписал мэр Сергей Собянин.

Ученики 6-11 классов учатся дома с октября. Продлевая этот режим до 6 декабря, Собянин объяснял свое решение в блоге. Он писал, что дистанционное обучение стало эффективным средством профилактики распространения коронавируса, потому что школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. В этот раз Собянин ничего не стал объяснять.

Школьники в других регионах уже вернулись в классы. Министр просвещения России Сергей Кравцов в четверг сообщил, что таких регионов 12 - Красноярский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Смоленская область и другие.

Власти во время пандемии вынуждены опровергать слухи о том, что дистанционный режим учебы в школах сохранится после пандемии. Это мнение активно распространяется в родительских чатах.

Два дня назад Кравцов снова говорил, что как только будет принято решение о снятии ограничительных мер, "школа сразу вернется к традиционной системе обучения".

В Москве до 15 января действует ряд ограничений: не менее 30% сотрудников работодатели должны были перевести на удаленку, людям старшего возраста рекомендуется сидеть дома (их проездные заморозили), запрещена ночная работа ресторанов и баров. Теперь с этой датой синхронизировано и дистанционное обучение старшеклассников.

Власти Москвы надеются снять основную часть ограничений только к середине 2021 года, заявил в четверг заммэра Владимир Ефимов. В свою очередь бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что пандемия закончится не раньше мая 2023 года.

ФОМ: люди за отмену новогодних мероприятий

Устанавливая ограничения, власти могут опереться на социологические службы. Фонд "Общественное мнение", в частности, в четверг представил итоги опроса, согласно которому 75% россиян считают "скорее правильным" решением отмену новогодних мероприятий и гуляний.

Если верить результатам исследования, свою точку зрения охотнее объясняли те, кто поддерживает ограничения (75% против 20%). Это поможет снизить число заболевших и остановить эпидемию, сказали они, ведь заболеваемость растет, а на гуляниях будет много людей.

"Чтобы зараза не разлезалась", - цитирует ФОМ один из вариантов ответа на свой открытый вопрос.

Это Новый год, отмечать его - давняя традиция, отмена новогодних мероприятий бессмысленна и бесполезна, сказали немногочисленные (согласно данным ФОМ) скептики.