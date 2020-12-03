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Министерство обороны Азербайджана сообщило о 2 тыс. 783 погибших и еще 1 тыс. 245 раненых в войне, начавшейся в Карабахе 27 сентября. Армянские силы потеряли 2718 человек, по последним данным минздрава Армении. Опознание тел продолжается в обеих странах.

В октябре журналисты Би-би-си обнаружили свежие могилы на военном кладбище промышленного азербайджанского города Мингечаур

Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 тыс. 783 погибших военнослужащих в войне в Карабахе, которая началась 27 сентября. Еще более 100 военных пропали без вести.

Еще 1 тыс. 245 азербайджанских военных находятся на лечении, по сообщению МО страны.

В течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало число потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди мирного населения.

Армянские силы потеряли 2718 человек, по последним данным минздрава Армении. Опознание тел продолжается в обеих странах.

Война в Карабахе началась 27 сентября и закончилась в ночь с 9 на 10 ноября, когда лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента России договорились о прекращении огня.

По условиям перемирия к Азербайджану перешли территории семи районов, оккупированных армянскими силами в результате первой карабахской войны, а также часть Нагорного Карабаха, которую заняла азербайджанская армия в ходе этой войны, в том числе город Шуша и Гадрут.

Вывод армянских сил уже завершился по графику, оговоренному лидерами по условиями перемирия. 1 декабря они вышли из последнего - Лачинского - района.

В Азербайджане такой исход войны восприняли как победу, и решением президента Ильхама Алиева 8 ноября будет отмечаться в Азербайджане как День победы.