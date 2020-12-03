ДТП на пешеходном переходе: пожилой мужчина скончался в больнице

В среду, 25 ноября, в 17.30 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП на пересечении улиц Аардла и Тяхе в Тарту.

«По предварительным данным, автомобиль, которым управлял 83-летний мужчина, ехал по улице Аардла в сторону улицы Тяхе, когда он сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказал майор тартуского отдела полиции Юллар Сымера.

По его словам, авария произошла в темноте суток на прямом, но оживленном участке улицы с максимальной скоростью движения 50 км/ч.

«Известно, что во время аварии работали уличные фонари, но из-за сильного дождя ухудшилась видимость. Авария произошла на мокрой от дождя асфальтированной дороге», - описал Сымера дорожные и погодные условия на месте инцидента.

По его словам, известно, что сидевший за рулем автомобиля мужчина был трезв и имел действующие водительские права. Он был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал в аварии.

Однако, по мнению майора полиции, в ходе дальнейших разбирательств необходимо выяснить, при каких обстоятельствах человек, переходивший дорогу по пешеходному переходу, остался незамеченным для водителя, и сделали ли оба участника ДТП все возможное, чтобы избежать возникновения столь опасной ситуации и таких тяжелых последствий.