Пассажирооборот компании Tallink за год упал на 77%

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что объем перевозок грузовиков в годовом сравнении сократился на 16,7% до 27 688 единиц, а объем перевозок принадлежащих пассажирам автомобилей упал на 38% до 45 617 единиц.

Численность пассажиров больше всего — на 99% — уменьшилась на линии Латвия - Швеция. На маршруте Эстония - Швеция численность пассажиров сократилась на 94,5 %, на линии Финляндия - Швеция на 83,7%, а на линии Эстония-Финляндия на 67,7%.

На линии Таллинн-Хельсинки, в дополнение к другим судам, работал и паром Victoria I. Паром Baltic Queen за месяц совершил шесть полных рейсов на линии Таллинн-Хельсинки, заменив на это время судно Star. В ноябре не работал на линии паром Silja Europa.

В связи с ограничениями из-за коронавируса на линии Таллинн - Стокгольм с 15 марта было приостановлено регулярное паромное сообщение. В ноябре паром Victoria I выполнил всего пять рейсов на линии Таллинн - Стокгольм.

С 19 марта из-за тех же ограничений было приостановлено движение парома по линии Хельсинки - Стокгольм. Паром Victoria I в ноябре совершил пять рейсов и на линии Рига-Стокгольм, на которой регулярное сообщение было приостановлено с 16 марта.