Картина дня: новые коронавирусные ограничения, проблемы молодежи и огромная зарплата главы нового департамента

Срочно: правительство ввело новые ограничения

Сегодня состоялась пресс-конференция по итогам заседания кабинета министров. Премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр культуры Тынис Лукас и министр социальных дел Танель Кийк рассказали в том числе о своих новых решениях. Читать далее...

За сутки прибавился 451 новый коронапозитивный случай, скончался один человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5402 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 451, то есть 8,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Глава недавно созданного департамента стал самым высокооплачиваемым госслужащим Эстонии

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас утвердил Кайдо Падара главой Транспортного департамента, который создается по предложению отборочной комиссии госканцелярии. Читать далее...

Юлле Харью: совесть власти так черна, что она покупает себе индульгенцию

Недавно ученики шестого класса рассказывали, что они делали в лесном походе. Выяснилось, что одной из интересных тем для разговора был… Адольф Гитлер. Самому рьяному его заступнику одноклассники ночью даже пририсовали усы под носом, пишет журналист Postimees Юлле Харью.

Вопрос жизни и смерти: препирательства политиков оставляют молодежь один на один со своими проблемами

Страдавший депрессией 17-летний Мийкаэл 12 августа 2018 года сдался и покончил с собой. Его мать, Хейвика Аасаметс-Айнла, задним числом пытается понять, что было можно или нужно сделать иначе. Конечно, они ходили к психологу, семейный врач выписал антидепрессанты, но из-за длинных очередей попасть к психиатру вовремя они не смогли. А потом было уже поздно. Читать далее...

Анализ 〉 Какие симптомы и факторы риска привели больных Covid-19 в Эстонии к госпитализации

По словам врача-инфекциониста Пиллерийн Соодла, факторами риска для пациентов, госпитализированных с Covid-19 в Эстонии, были избыточный вес и высокое кровяное давление (гипертония). Об этом она рассказала, выступая на конференции «Интеллектуальная адаптация к коронавирусу» с анализом первых результатов исследования. Читать далее...

Спортклубы боятся новых ограничений: главное, чтобы снова не закрыли!

Весной из-за внезапно разразившейся пандемии коронавируса все спортивные клубы Эстонии на какое-то время были закрыты. К осенней второй волне подготовились ​​лучше, но повторение сценария полугодовой давности отнюдь не исключено. Читать далее...

В одной из больниц Таллинна лечение проходят коронапозитивные младенцы

«В нашей больнице лечение от COVID-19 прошли как дети в возрасте до года, так и столетний пациент — больных и нуждающихся в помощи людей хватает в каждой возрастной группе. Младенцы с коронавирусом были у нас на лечении как во время весенней волны, так и сейчас, осенью», - сказала порталу Tervis представитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.

Пассажиры недовольны: в уездных автобусах разрешили пускать людей через переднюю дверь

Пользователи общественного транспорта не понимают принятого чиновниками решения разрешить пропускать людей через переднюю дверь автобуса. В редакцию обратилось сразу несколько человек с жалобами на «нелогичные методы борьбы с пандемией» в уездном общественном транспорте. Читать далее...

Выигравший у государства в суде бизнесмен: ущерб нашей репутации был катастрофическим!

Самое известное сельскохозяйственное предприятие Пярнуского уезда, OÜ Halinga, Эстонское обществоконеводов, НКО Rannakalad и Kalatex в деревне Лиу - вот примеры тех, кто на протяжении многих лет судится с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA). Читать далее...

Столичный рынок недвижимости: никакого влияния коронавируса не наблюдается!